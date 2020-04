15. April 2020 Druckansicht

Deportationsbuch gratis erhältlich

Unter dem Titel „Neue Erkenntnisse über Deportation“ stellte die Siebenbürgische Zeitung in Folge 2 vom 5. Februar 2020 das Buch „Deportarea în fosta URSS a etnicilor germani din România“ von Dr. Ilie Schipor vor. Während seiner Zeit als Ministerialrat an der Botschaft Rumäniens in Moskau (2009-2019) hat der Historiker Schipor in mehreren russischen Archiven zur Russlanddeportation geforscht. Die Ergebnisse seiner Recherchen stellt er in diesem Buch vor. Es hat 199 Seiten und ist in rumänischer Sprache verfasst.

Finanziert wurde der Druck vom Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt. Das Siebenbürgenforum hat dem Verband der Siebenbürger Sachsen freundlicherweise mehrere Bücher zukommen lassen, so dass Verbandsmitglieder das Buch nun kostenlos bei der Bundeskulturreferentin Dagmar Seck beziehen können. Es fällt lediglich eine Versandkostenpauschale von drei Euro pro Exemplar an. Kontakt: Kulturreferat, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Karlstraße 100, 80335 München, E-Mail: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de, Telefon: (089) 236609-24. Nur solange der Vorrat reicht!

