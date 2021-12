Traian Pop Traian, Dorfschreiber von Katzendorf 2021, in der Reihe „Lebendige Worte“ (XXIV)

Traian Pop Traian wurde 1952 in Kronstadt geboren und lebt seit 1990 als Schriftsteller, Verleger, Übersetzer und Journalist in Ludwigsburg, wo er den Pop Verlag sowie die Redaktionen der Zeitschriften für Literatur und Kunst Matrix und Bawülon leitet. Während des Ingenieursstudiums und danach arbeitete er als Toningenieur, Texter und Bühnenarbeiter bei Rock- und Jazz-Gruppen sowie beim Deutschen Staatstheater Temeswar. Parallel dazu veröffentlichte er aufmüpfige Texte in Zeitschriften und eigene Bände. In der literarischen Szene Rumäniens gehörte er Anfang der achtziger Jahre zu jener Generation junger Lyriker, die von der rumänischen Literaturkritik in Anlehnung an die Beat Generation in den USA als Generation 80 bezeichnet wurde. Einige Theaterstücke, u.a. „Die Stadt der Lügenzwerge“ (Dramatisierung für das Puppentheater Temeswar 1989) und „Schöne Aussichten“ wurden alsbald verboten. Preis des Rumänischen Schriftstellerverbandes, Temeswar (Timișoara) 2002, Andreas-Gryphius-Preis 2020 und Dorfschreiberpreis von Katzendorf 2021.

Traian Pop in Temeswar, 2018. Foto: Marga Bilec

Das Licht ging an

Wer keinen blassen Schimmer hat

Cinéaste, le job le plus horrible que je connaisse ...

Ragout à la Bărăgan

sie sagten dir: ungeachtet von GeschlechtReligionNationalitätoder einer anderen Art von Zugehörigkeitund versuche hier nicht das Opfer zu spielenfügte lächelnd einer mit Kaftan und langem Obergewand hinzudie Ausrottung des Bösen das wollen wir sagten sie dirohne Wenn und Aberfügte einer mit Kaftan und langem Obergewand hinzudas Licht ging andas Bett war von der Wand geklapptder alte Mantel reichte nur bis über die Kniezuerst fror es ihn an den Zehendann an den Händen darauf im Rückenim Genick am Hals am Kopf in den Lendenim jugendlichen Alter übersteht man allessagtest du direrfasstest intuitivnicht gleichzeitig naiv und unschuldig sein zu könnenLudwigsburg, Juli 1998 (Übersetzung: J. L.)Man nehme einen Traumegal welchen / denendie endgültig wach geworden sind empfehlen wir jenenden sie gerade ausgeträumt haben / man wähledaraus eine Person / einender klein beigibtoder einen der die Front kennt / auf jeden Fall einender keinen blassen Schimmer hatdass es um ihn geht / in seinem Namenund für seine Tatenknöpfe man sich dann den ganzen Traum vorverspotte ihnverhöre ihnverhackstücke ihnvermische ihn sorgfältig mit dem eigenen Ungenügenverziere ihn mit etwas Bedauernschürze ein wenig Verzweiflung vorserviere dann je nach Belieben oder Könnenentsprechend den Umständenin Hausschuhen oder Stiefelnwenn sich die beabsichtigte Wirkung einstelltwiederhole man das Ganzewenn nicht lasse man etwas Zeit vergehenund alle werden glaubendu inbegriffendas ist eswar eswird es seindie Taten nämlich wurden lange schon verschlungenwie die Rechte eines AutorsLudwigsburg, Januar 2002 (Übersetzung: E. K.)mein Freund drehte einen Filmder nie seine Kosten einspielte – musste er auch nicht – sie verziehenihm und der Film gehört heutezu den besten Filmen aus der Zeit nicht wie meinerder seine Kosten einspielteden aber niemand sehen willmein Freundverdiente sein Brot in einem Film der von der Securitate kassiertwurde (wer wird nach Jahren nochwissen was dort los war?) sein wichtigster Mitarbeiterhatte am Donau-Schwarzmeer-Kanal gearbeitet(wer wird nach Jahrennoch glauben dass er einfach mit dem Lebendavonkam?)meinem Freund aus der Deutschen Demokratischen Republikverpasste die STASI ein umfangreiches Script – ohne dasjemals jemand von ihm Notiz genommen hätte – und heute ist er der erbittertste Feind des Kinosder Totengräber des Kinos ist ein fuchsteufelswilder Filmemacherdessen Retterein gelangweilter Filmemacherein Dilemma für michaus dem herauszukommen mir auch meine Mitgliedschaftim Zuschauervereinnichts nütztedas alles zu Papier bringen die Blätter auffordernsich in die Lüftezu erheben wie Friedenstauben(wieder so ein Bild das durch die neuen Kräfteverhältnissein der Welt obsolet geworden ist)sie zwingen an deinen krankhaften Vorstellungen mitzuleidenso zu deinen Leidensgenossen zu werdenzu unseren zu ihren zu euren – c’est merveilleuxc’est magnifique –„wozu dieses Gequassel“ sagst du dir noch bevor du die frischgestrichene Klinke der Diensttür drückst ohne zu wissendass dahinter die Realität – durch die Augen desvöllig besoffenen Verwalters betrachtet – ein Bankettwie auf dem Theater inszeniert hat„alles schön und gut“ wirst du in Richtung des Darstellersmit dem abgebissenen Ohr rufen darauf bedachtdass es nicht ausgerechnet in deinem Champagnerglas landetder blutige Restdieser Auseinandersetzungüber AnschauungenCannes, Mai 1997 (Übersetzung: J. L.)Für Horst SamsonSchweine gezüchtet in Nischen den Grauzonender Planwirtschaftwaren seit geraumer Zeit besonders gefragtvor den Feiertagen vermehrten sich auf wundersame Weisedie Brat- und Leberwürste in den Kellergeschossendes Kombinats für industrielle Fleischverarbeitung verschwandenfast ausnahmslos in den Speisekammern der Armen vor Ortoder jener die zufällig in der Gegend zu tun hattenoder gezielt ihre Einkäufe hier machten(nirgendwo in Zentral- oder Südosteuropa gab es einen solchengeometrischen Ort an dem man sein Zelthätte aufschlagen könnenum sich seiner mehr oder weniger voraussehbaren Herkunftzu rühmenbei so viel frischem Fleisch Schuhen mit Ledersohlenamerikanischen Zigarettenein echter Schwarzmarkt wie zu Zeiten des Krieges behauptetendie Alten – wer hätte ihnen widersprechen können?)es traf sich dass wir mit Fotos richtig Geld gemacht hattennun (endlich?) in den Augen der Leute wer waren (undselbst?) uns ein Schwein (na und?) kaufen und dem Ritualseiner letzten irdischen Dienstleistung beiwohnen konntenanstelle eines anderen war der Züchter der Metzgerwas wir nicht wissen konntengleichzeitig der Deportierte deshalb unsere Verlegenheit(die Brennnessel mehr als zwei Meter hoch verbiss sich in den ungehobelten Dielen)„und lege dich nicht mit den Leuten an sie sind anständigdie Nachbarin hat sie geschickt“ so in etwa begrüßte uns sein Weiblauthals um ihn zu ermahnen„gut dass sie uns keine Krankheit auf den Hals geschickt hat“„guten Tag“ „einen guten – ha? Kommunist der Herr?gut zu wissenwenn ich das Schwein schlachten soll oder Securist?vielleicht Pope?Gott möge mir verzeihen“ so das gesunde Lachen eines Mannesder sein Lebtag mit einem anderen verwechselt worden war„ihr müsst sein Krakeelen verstehen denn neulich tauchte da einer aufübernachtetet in der Schulbibliothek hörte sich im Dorf umund nach einer Woche hatten wir die Gendarmen am Hals“„wenn du mir mit Lügerei kommst schlachte ich dirdas Schwein nichtmich haben schon ganz andere zu hintergehen versucht“es traf sich, dass das Schwein ein sehr starkes Herz hattees röchelte gut zehn Minuten man konnte meinenes wolle sein Blut aus der übervollen Schüsselmit dem abgeplatzten Email saufen„Mitternacht war vorbei mehr als ein Bündel durften wir nichtmitnehmen schreit nicht herum ihr weckt sonst die Nachbarnselber schuld wenn ihr nicht leben wolltet wie siewir erschießen euch wie ...“„bist du Kommunist?“ dem Schwein war plötzlich die Lustauf Blut vergangen es streckte dreimal die Beine von sichwie um sie sich zu vertreten und gab seinen Geist auf„wenn es ein Irrtum war wird es sich erweisenwir wollen nur GerechtigkeitGleichheitBrüderlichkeit“„bist du Securist?“die Borsten des Schweins waren abgesengt das Stroh abgebranntdie Hunde der Nachbarn begannen verrückt zu spielen„noch am selben Morgen hat er sich in unserem Haus breitgemacht in unseren Möbel unserem Bettzeugnach einer Woche gab es kein Huhn mehr im Hofkeinen Tropfen Schnaps oder Wein mehr im Kellersein Ruf als Wohltäter hatte sich rasch herumgesprochen“„bist du vielleicht doch Pope?“ der Anblick des Schweinswar unerträglich geworden der mit Widerwillen gekippteSchnaps begann seine Wirkung zu zeigen„es war schwer zu beweisen aber der Irrtum bewahrheitete sichaus dem Haus aber kriegte ihn niemand mehr rausder Staat hatte es ihm überschrieben das Gericht es bestätigt„oder hältst du dem Kerl die Stange der seit einem Monat so herumredetman aber nicht weiß ob für uns oder für die dort obenfür gescheit halten die sich alle hol sie der Teufel“der Kopf des Schweines verschwand plötzlichseine Hinterbeine schickten sich zu einer Himmelfahrt andie Haken in den Sehnen schienen Auftrieb zu bekommenvon irgendwoher die dicke Kette das Spreizholzdas irgendeinen Abstand bewahren sollte„zum Glück ist er ein Hüne von Mann“ „sag dochendlich wer dich mir auf den Hals gehetzt hat“der Anblick des Schweins wurde mehr oder weniger erträglicher„das hat er auch hoch gekriegt.“„es kommt doch nicht ausgerechnet einer zu mirnimmt meine Hände meine Nerven meine Energiein Anspruch mir nichts dir nichts“ das Schwein nahmimmer mehr die Gestalt an wie wir die Städter der zweitenGeneration es kannten den Gerüchen von Knoblauch Pfefferrotem Paprika fehlte nur noch der Beigeschmack vonGeräuchertem„an früher reicht das nicht heran, nie und nimmer“„vielleicht hat der Herr Fotograf dich zufällig zu mir geschicktobwohl ich’s nicht glaube, er ist über beide Ohrenbei mir verschuldet“ die Würste lagen brav zusammengerolltauf der gehobelten Tischplatte die Heerschar von Katzenfasste erneut Mutbekam aber nicht viel abauch der streunende Hundhatte nicht mehr Glück„besser so“„ich habe denen die zu mir gekommen sind gesagt – nur abwartenwegen der Schweine werden eines Tages auch die anderenin meinem Hof auftauchen keiner kommt davon – von Anfang anhab ich es ihnen prophezeit nur glauben wollte mir keiner“ein Huhn von den Gerüchen betäubt schnappte sich ein StückSchwarte nach drei Schritten jedoch flogen schon die Federnmit erstarrten Augen schaute es dem kauenden Hund zu„warum sich noch immer giften“„mir reicht es schon, es ihnen ins Gesicht zu sagen um den Resthat sich wer zu kümmern“ die mit Salz gepuderten Schinken undSpeckseiten ergingen sich in Umarmungendas Fass wird gleich gestrichen voll sein„manchmal packt es ihn einfach er weiß selbst nicht was“„du meinst die Russen haben es wieder durchgegebender steckt doch mit denen unter einer Decke weil sie ihm drohensonst hätte doch niemand etwas davon gehört wir opfernmal wieder bisschen was für ein Ragout à la Bărăgandas ist mir von den fünf Jahren geblieben nicht vielaber immerhin“die Haken und die Kette begannen sich zu langweilendiese Geschichte hatten sie bestimmt zum hunderten Male gehört„wenn es nicht nur wieder so kommt dass wir die Lastwieder mal tragen müssen“„ein paar haben sich versammeltvielleicht reicht das für ein Dekret oder zwei um unserem Daseinden schönen Schein zu verleihen“ der Tisch war abgeräumtheißes Wasser spülte ihn Zentimeter um Zentimeter„wir können doch nicht schon wieder von vorne beginnen“„komme was wolle heute abend schaue ich dort mal vorbei“es roch nach Wermut wie im Bărăgan (woher hatte das jetztschon wieder jemand?)die Katzen und Hunde der Nachbarn wehklagten schon wiederbekamen ein Stück Speck das in den Dreck gefallen warbekamen Flüche zu hören einen Maisstengel nachgeworfeneinen Stein oder was sonst gerade zur Hand warein Fotoalbum von einem anderen Ende der Weltmachte am Tisch die Runde und der kleine Kesselaus Gusseisen mit dem Ragoutes warder 15. Dezember 1989 das bloßum intakt und wie es sich gebührtdas scharfe Gedächtnis wachzuhalten an jene Zeitdie wir zweifellos anders nicht hätten verbringen könnenCannes, Mai 1998 (Übersetzung: J. L.)