



29. November 2025

Orginal Karpatenblech erfreut mit Musik voller Herz und Heimatliebe

Wenn Weihnachten naht, suchen wir nach Geschenken, die von Herzen kommen und echte Freude bereiten. Mit ihrem neuen Album „Der Heimat treu“ schenkt das Original Karpatenblech genau das: ein musikalisches Erlebnis, das Heimatliebe und festliche Stimmung in jedes Zuhause bringt.

Schwungvolle Polkas und gefühlvolle Walzer entfalten einen unverwechselbaren Klang, der Erinnerungen weckt und die Seele berührt. Bekannte Melodien treffen auf neue Arrangements und verbinden Tradition mit frischen, modernen Impulsen. Veredelt wird das Album durch den gefühlvollen Gesang von Renate und Dieter Huber, der jedem Stück eine besondere Note verleiht.



Das harmonische Zusammenspiel aller Musiker – von Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Tuba und Akkordeon bis hin zum Schlagzeug – macht diese CD zu einem klangvollen Bekenntnis zur Heimat. Jedes Instrument, jede Melodie erzählt von Leidenschaft, Verwurzelung und Liebe zur Musik. Besonders in der Weihnachtszeit entfalten diese Klänge ihre volle Kraft und vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit, Freude und Zusammenhalt. „Der Heimat treu“ ist ein Geschenk für Herz und Seele.



Die CD kann über den Shop unter Schwungvolle Polkas und gefühlvolle Walzer entfalten einen unverwechselbaren Klang, der Erinnerungen weckt und die Seele berührt. Bekannte Melodien treffen auf neue Arrangements und verbinden Tradition mit frischen, modernen Impulsen. Veredelt wird das Album durch den gefühlvollen Gesang von Renate und Dieter Huber, der jedem Stück eine besondere Note verleiht.Das harmonische Zusammenspiel aller Musiker – von Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Tuba und Akkordeon bis hin zum Schlagzeug – macht diese CD zu einem klangvollen Bekenntnis zur Heimat. Jedes Instrument, jede Melodie erzählt von Leidenschaft, Verwurzelung und Liebe zur Musik. Besonders in der Weihnachtszeit entfalten diese Klänge ihre volle Kraft und vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit, Freude und Zusammenhalt. „Der Heimat treu“ ist ein Geschenk für Herz und Seele.Die CD kann über den Shop unter www.karpatenblech.de , telefonisch unter (07139) 18502 oder per E-Mail an info [ät] karpatenblech.de zum Preis von 15 Euro, zuzüglich Versandkosten, bestellt werden.

Schlagwörter: CD, Musik, Original Karpatenblech

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.