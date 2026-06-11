



11. Juni 2026

Martin Rill präsentierte Mühlbacher Bildband in Stuttgart

Im Rahmen der Stuttgarter Vortragsreihe im Haus der Heimat hat Martin Rill am 29. April mit der Buchvorstellung „Mühlbach und der Unterwald“ von Georg Gerster (†) und Martin Rill einen neuen Beitrag zur bildhaften Dokumentation Siebenbürgens gebracht. Im gut belegten Saal zeigte Rill eine neue Sammlung hochaufgelöster Luftbildaufnahmen per PowerPoint-Präsentation.

Alle Jahre wieder kommt der Historiker Martin Rill mit einem neuen Band um die Ecke. Die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Fotografen Georg Gerster ergab ein umfangreiches Bildmaterial, mit welchem die Geschichte der heimatlichen Landschaften auf eine treffende Weise illustriert wird. Die anschließende Fragerunde ist auch für das Publikum recht anregend verlaufen.



Das Hier und Jetzt können wir in höchster Auflösung im Buch bewundern: Die Kirchen, die Burgen, die Äcker, die Wingert, die Weiden in dem „Lande vor dem Wald“, oder „terra ante silva“, wie es bei Honterus mal genannt wurde. Der Historiker Martin Rill hat eine Geschichte der Entwicklung des Unterwaldes von den ersten Niederlassungen beschrieben und bebildert, die, wie uns Rill beschreibt, zu richtigen Märkten wurden. Die Reihe der Überfälle verschiedener Völker hatten unsere Landsleute durch die Wehrmauern und Burgen, stets verteidigen können, jedoch die Behausungen der Bauern sind in der Regel dem Plündern und Brand zum Opfer gefallen. Trotzdem hat sich hernach Gesellschaft und Wirtschaft in den Ortschaften immer wieder erholt. Über die jahrhundertealte Geschichte, mit den vielen Geschichten der einzelnen Ortschaften, haben sich die Zuhörer auch mit dem Autor bei traditionellem Fettbrot, mit und ohne Zwiebel, sowie einem Gläschen Rot- oder Weiß austauschen können.



Der neue Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ setzt eine mit „Siebenbürgen im Flug“ begonnenen Reihe fort, auf bisher neun Bände angewachsen ist.



Der Bildband lädt zu einem Rundgang durch den Unterwald ein, das westliche Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen. Die Reise führt uns in die Tiefe der Zeit in eine jahrhundertealte Landschaft entlang der Südkarpaten von Hamlesch bis Broos, die bis zur Türkenzeit in Blüte stand, aber seit dem 15. Jahrhundert mehr als alle sächsischen Gebiete gelitten hat. Im Unterwald entstanden etwa 30 Ortschaften, zwölf davon lagen auf Königsboden, sechs waren Grundherrschaften, sechs wurden Wüstungen und andere sechs verloren ihren sächsischen Anteil. „Mühlbach und der Unterwald“ führt uns nach Blutroth (Berghin), Broos (Orăştie), Bußd (Boz), Deutsch-Pien (Pianul de Jos), Dobring (Dobârca), Gergeschdorf (Ungurei), Gießhübel (Gusu), Großpold (Apoldu de Sus), Hamlesch (Amnaş), Kelling (Câlnic), Mühlbach (Sebeş), Petersdorf (Petreşti), Rätsch (Reciu), Reußmarkt (Miercurea Sibiului), Rumes (Romos), Törnen (Păuca), Urwegen (Gârbova) und Weingartskirchen (Vingard). Der Bildband erscheint zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Anschließend wird er in Hermannstadt im Brukenthal-Museum und in der Landeskirche vorgestellt. Eine weitere Buchpräsentation wird es in Mühlbach im Kulturzentrum Lucian Blaga geben, und Vortrag über Margarete Depner Die Stuttgarter Vortragsreihe widmet sich am 24. Juni der Künstlerin Margarete Depner (1885-1970). Helmut Wolff präsentiert die Porträtkunst der wiederentdeckten Bildhauerin, Malerin und Zeichnerin. Die Wiederbelebung der siebenbürgischen Plastik zeigt sich bei Margarete Deppner vor allem in Kinderporträts sowie Mädchen- und Frauengestalten. Bitte um Anmeldung unter Telefon: (0711) 6150064 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de. Alle Jahre wieder kommt der Historiker Martin Rill mit einem neuen Band um die Ecke. Die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Fotografen Georg Gerster ergab ein umfangreiches Bildmaterial, mit welchem die Geschichte der heimatlichen Landschaften auf eine treffende Weise illustriert wird. Die anschließende Fragerunde ist auch für das Publikum recht anregend verlaufen.Das Hier und Jetzt können wir in höchster Auflösung im Buch bewundern: Die Kirchen, die Burgen, die Äcker, die Wingert, die Weiden in dem „Lande vor dem Wald“, oder „terra ante silva“, wie es bei Honterus mal genannt wurde. Der Historiker Martin Rill hat eine Geschichte der Entwicklung des Unterwaldes von den ersten Niederlassungen beschrieben und bebildert, die, wie uns Rill beschreibt, zu richtigen Märkten wurden. Die Reihe der Überfälle verschiedener Völker hatten unsere Landsleute durch die Wehrmauern und Burgen, stets verteidigen können, jedoch die Behausungen der Bauern sind in der Regel dem Plündern und Brand zum Opfer gefallen. Trotzdem hat sich hernach Gesellschaft und Wirtschaft in den Ortschaften immer wieder erholt. Über die jahrhundertealte Geschichte, mit den vielen Geschichten der einzelnen Ortschaften, haben sich die Zuhörer auch mit dem Autor bei traditionellem Fettbrot, mit und ohne Zwiebel, sowie einem Gläschen Rot- oder Weiß austauschen können.Der neue Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ setzt eine mit „Siebenbürgen im Flug“ begonnenen Reihe fort, auf bisher neun Bände angewachsen ist.Der Bildband lädt zu einem Rundgang durch den Unterwald ein, das westliche Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen. Die Reise führt uns in die Tiefe der Zeit in eine jahrhundertealte Landschaft entlang der Südkarpaten von Hamlesch bis Broos, die bis zur Türkenzeit in Blüte stand, aber seit dem 15. Jahrhundert mehr als alle sächsischen Gebiete gelitten hat. Im Unterwald entstanden etwa 30 Ortschaften, zwölf davon lagen auf Königsboden, sechs waren Grundherrschaften, sechs wurden Wüstungen und andere sechs verloren ihren sächsischen Anteil. „Mühlbach und der Unterwald“ führt uns nach Blutroth (Berghin), Broos (Orăştie), Bußd (Boz), Deutsch-Pien (Pianul de Jos), Dobring (Dobârca), Gergeschdorf (Ungurei), Gießhübel (Gusu), Großpold (Apoldu de Sus), Hamlesch (Amnaş), Kelling (Câlnic), Mühlbach (Sebeş), Petersdorf (Petreşti), Rätsch (Reciu), Reußmarkt (Miercurea Sibiului), Rumes (Romos), Törnen (Păuca), Urwegen (Gârbova) und Weingartskirchen (Vingard). Der Bildband erscheint zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Anschließend wird er in Hermannstadt im Brukenthal-Museum und in der Landeskirche vorgestellt. Eine weitere Buchpräsentation wird es in Mühlbach im Kulturzentrum Lucian Blaga geben, und am 11. Juni wird das Buch in Bukarest in der Bibliothek der Rumänischen Akademie vorgestellt. Weitere Präsentationen sind im Sommer anlässlich des Unterwalder Treffens vorgesehen.Die Stuttgarter Vortragsreihe widmet sich amder Künstlerin Margarete Depner (1885-1970). Helmut Wolff präsentiert die Porträtkunst der wiederentdeckten Bildhauerin, Malerin und Zeichnerin. Die Wiederbelebung der siebenbürgischen Plastik zeigt sich bei Margarete Deppner vor allem in Kinderporträts sowie Mädchen- und Frauengestalten. Bitte um Anmeldung unter Telefon: (0711) 6150064 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de. Viktor Stefani Georg Gerster und Martin Rill: „Mühlbach und der Unterwald“. Hardcover, 276 Seiten, ca. 600 Farbabbildungen, 1 Übersichtskarte, 18 Ortsgrundrisse, 59,00 Euro, ISBN 978-3-00-086581-7, zu bestellen beim Buchversand Südost, Brigitte Rill, Seebergsteige 4, D-74235 Erlenbach, Telefon: (0 71 32) 9 48 90 48 (abends), Fax: (0 71 32) 3 48 81 97, E-Mail: info [ät] siebenbuergen-buch.de, Webseite: www.siebenbuergen-buch.de



Lesen Sie auch den Artikel



„Bildband „Mühlbach und der Unterwald“: Buchpräsentation in Bukarest“, SbZ Online vom 10. Juni 2026

Schlagwörter: Unterwald, Bildband, Martin Rill, Buchpräsentation

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.