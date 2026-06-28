



28. Juni 2026

Hegt wird gesangen!: Frühlingsspaziergang mit Frühlingsgefühlen

Im humorvollen Lied Palemitzken (Palmkätzchen) zeigt der vielseitig begabte Mundartdichter und Pfarrer Fritz Schuller seine heitere, ja sogar schelmische Seite. Mit sichtlicher Lust am Lautspiel greift er die siebenbürgisch-sächsischen Rufnamen Pal (Paul), Mitzi (Maria) und das Mundartwort Matzken (Küsschen) auf und formt daraus neue, augenzwinkernde Wortgebilde, die sich an das Palmitzken anlehnen: Palematzke, Mitzke. Die heitere Note wird durch die locker und geschickt gesetzten Pausen und Wiederholungen, in die Schuller seine Sprachspiele hineinsetzt, noch mehr hervorgehoben.

Reußmarkter Chor, geleitet von Wilhelm Spielhaupter, Paul Staedels Nachfolger Friedrich (Fritz) Wilhelm Schuller wurde am 30. Januar 1894 in Michelsberg als Sohn des dortigen evangelischen Pfarrers Johann Schuller (1859–1941) geboren. Nach dem Besuch des Hermannstädter Gymnasiums und dem Auslandsstudium erhielt er die Stelle eines Stadtpredigers in Hermannstadt. Von 1919 bis 1928 wirkte Schuller als Pfarrer in Leschkirch. Die Amtszeit fiel in die politisch und gesellschaftlich stark veränderte Phase nach der Eingliederung Siebenbürgens in den rumänischen Staat: Bodenreformen, Enteignungen und Maßnahmen zur Romanisierung prägten das Umfeld, in dem Schuller seine Arbeit aufnahm. Er bemühte sich, die in den vorangegangenen Jahrzehnten aufgelassenen, unterdrückten oder verbotenen Volksbräuche wiederzubeleben und zu fördern. Dazu gehörten unter anderem das Pfingstkönigsfest, die Blasi-Bräuche, die traditionellen Belustigungen am Aschermittwoch sowie Formen des gemeinschaftlichen Feierns bei Hochzeiten und Tanzunterhaltungen.



Schuller verfügte über ein ausgeprägtes musikalisches Talent, das er mit großem Engagement in die Gemeindearbeit einbrachte. Unter seiner Leitung erreichte der Leschkircher Chor ein hohes künstlerisches Niveau. In diesem Zusammenhang entstand auch das „Leschkircher Heimatlied“, dessen Text und Melodie von ihm stammen.



1928 übernahm Schuller die Pfarrstelle in Reußmarkt, bevor er 1932 nach Brenndorf wechselte. Die 1930er Jahre waren von politischen Spannungen und gesellschaftlicher Unsicherheit geprägt. In dieser Zeit verstarb Schuller 1939 im Alter von nur 45 Jahren an einem Herzinfarkt.



Ein Teil seiner im volkstümlichen Stil verfassten Gedichte und Vertonungen werden heute als Volkslieder gesungen, z.B. Äm Härwest, däʼt Schwälwken eweej wor geflijen (Spännliedchen), Äm Sommer än der Sanneglat (Det Bromerchen), Bäm ålde Kirschbum, Der Burchbärch, Det Frähjohr kitt (Palemitzken), Vol Fråd, vol Sann äs na de Wält (Äm Må), siehe Siebenbürgische Zeitung, Folge 7 vom 6. Mai 2025, S. 6, und SbZ Online vom 9. Juni 2025 unter



Der in Hermannstadt wirkende Kirchenmusiker und Komponist Franz Xaver Dressler (*1898 Aussig/Böhmen/Tschechien, †1981 Regensburg) hat Chorsätze für Schullers Lieder verfasst, die auch heute noch zum Standartrepertoire der sächsischen Chöre gehören. (Fritz Schuller, „Sechs siebenbürgisch-sächsische Lieder im Volkston für Gemischten Chor bearbeitet von Franz Xaver Dressler“. Hermannstadt: Verlag Krafft und Drotleff 1929).



Palemitzken mit dem Dressler Chorsatz hören Sie unter Friedrich (Fritz) Wilhelm Schuller wurde am 30. Januar 1894 in Michelsberg als Sohn des dortigen evangelischen Pfarrers Johann Schuller (1859–1941) geboren. Nach dem Besuch des Hermannstädter Gymnasiums und dem Auslandsstudium erhielt er die Stelle eines Stadtpredigers in Hermannstadt. Von 1919 bis 1928 wirkte Schuller als Pfarrer in Leschkirch. Die Amtszeit fiel in die politisch und gesellschaftlich stark veränderte Phase nach der Eingliederung Siebenbürgens in den rumänischen Staat: Bodenreformen, Enteignungen und Maßnahmen zur Romanisierung prägten das Umfeld, in dem Schuller seine Arbeit aufnahm. Er bemühte sich, die in den vorangegangenen Jahrzehnten aufgelassenen, unterdrückten oder verbotenen Volksbräuche wiederzubeleben und zu fördern. Dazu gehörten unter anderem das Pfingstkönigsfest, die Blasi-Bräuche, die traditionellen Belustigungen am Aschermittwoch sowie Formen des gemeinschaftlichen Feierns bei Hochzeiten und Tanzunterhaltungen.Schuller verfügte über ein ausgeprägtes musikalisches Talent, das er mit großem Engagement in die Gemeindearbeit einbrachte. Unter seiner Leitung erreichte der Leschkircher Chor ein hohes künstlerisches Niveau. In diesem Zusammenhang entstand auch das „Leschkircher Heimatlied“, dessen Text und Melodie von ihm stammen.1928 übernahm Schuller die Pfarrstelle in Reußmarkt, bevor er 1932 nach Brenndorf wechselte. Die 1930er Jahre waren von politischen Spannungen und gesellschaftlicher Unsicherheit geprägt. In dieser Zeit verstarb Schuller 1939 im Alter von nur 45 Jahren an einem Herzinfarkt.Ein Teil seiner im volkstümlichen Stil verfassten Gedichte und Vertonungen werden heute als Volkslieder gesungen, z.B. Äm Härwest, däʼt Schwälwken eweej wor geflijen (Spännliedchen), Äm Sommer än der Sanneglat (Det Bromerchen), Bäm ålde Kirschbum, Der Burchbärch, Det Frähjohr kitt (Palemitzken), Vol Fråd, vol Sann äs na de Wält (Äm Må), siehe Siebenbürgische Zeitung, Folge 7 vom 6. Mai 2025, S. 6, und SbZ Online vom 9. Juni 2025 unter siebenbuerger.de/go/26067A Der in Hermannstadt wirkende Kirchenmusiker und Komponist Franz Xaver Dressler (*1898 Aussig/Böhmen/Tschechien, †1981 Regensburg) hat Chorsätze für Schullers Lieder verfasst, die auch heute noch zum Standartrepertoire der sächsischen Chöre gehören. (Fritz Schuller, „Sechs siebenbürgisch-sächsische Lieder im Volkston für Gemischten Chor bearbeitet von Franz Xaver Dressler“. Hermannstadt: Verlag Krafft und Drotleff 1929).Palemitzken mit dem Dressler Chorsatz hören Sie unter siebenbuerger.de/go/2L138 in zwei Interpretationen: mit dem Reußmarkter Chor (1989), Leitung: Paul Staedel, und Cantores Cibinienses des Brukenthalgymnasiums Hermannstadt (1988), Leitung: Kurt Scheiner. Angelika Meltzer

Schlagwörter: Hegt wird gesangen, Lieder, Mundart

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