So erfreulich eine Besprechung von Joachim Wittstocks beachtlicher Neuerscheinung auch sein mag, EINES kann man SO nicht stehen lassen: dass "Der Kommunismus eine gute Zeit für Lyrik" gewesen sei. Und dass "die meisten Schreibenden das damals so empfunden" hätten. Ich habe das damals eindeutig NICHT so empfunden, wer mit "die meisten" gemeint sein soll, weiß ich nicht - außer vllt die Claqueure und Hofschranzen. Gute Lyrik gab es in der Zeit TROTZ der Zustände, nicht wegen. Und dass Brecht für diese Behauptung Pate stehen muss, macht sie umso abenteuerlicher. Bei ihm heißt es in "Schlechte Zeiten für Lyrik":

"In mir streiten sich

Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum

Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers.

Aber nur das zweite

Drängt mich zum Schreibtisch."