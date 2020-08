Vereinsleben der Nachbarschaft Traun zu Corona-Zeiten

Das Coronavirus hat alles auf den Kopf gestellt und selbstverständlich wurde das für den 5. Juli geplante Sommerfest abgesagt – sonst eine echte Großveranstaltung mit jährlich 70 bis 80 freiwilligen Helferinnen und Helfern. Es wurden in den letzten Jahren mindestens 600 Portionen Essen ausgegeben, Baumstriezel aus über 100 Kilo Mehl gebacken usw.

Baumstriezel – wir können es kaum mehr erwarten, wieder einen zu essen. Foto: Dieter Hofmann

Der Erlös wird für die Betriebskosten unserer Räumlichkeiten im Dachgeschoss des evangelischen Gemeindezentrums verwendet. Dort sind der großzügige Proberaum „Am Tanzboden“ und das Büro und Archiv für viele von uns praktisch ein zweites Wohnzimmer – wegen Corona heuer jedoch eher ungenutzt. An dieser Stelle geht unser Dank an alle unsere fleißigen Mitglieder und Helfer, die uns jahrein, jahraus stets unterstützt haben! Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und uns im neuen Jahr bzw. nach Corona wieder zur Seite stehen.Die Zwangspause wurde von der Vereinsleitung aber trotzdem genützt: Nachbarmutter Irene Kastner und Museumsreferentin Barbara Kopes haben z.B. wieder unsere große Sammlung an Kirchenpelzen ausgelüftet und danach mit Lavendelsträußchen als Schutz vor Motten wieder sorgfältig in den Truhen auf dem Tanzboden verstaut. Desgleichen wurde mit dem großen Lager an Trachten und Stickereien verfahren. Die umfangreichste Arbeit betraf unsere Baumstammhölzer: Diese sind mindestens seit 40 Jahren im Gebrauch und waren teilweise schon ziemlich ramponiert. Bereits seit einigen Jahren sprachen wir über eine Reparatur, aber irgendwie fand sich nie die Zeit dafür. Jetzt wurde die Gelegenheit beim Schopf gepackt: Unser Mitglied DI Michael Gumpesberger hat gemeinsam mit einem befreundeten älteren Herrn alle Hölzer erneuert – dafür ein riesengroßes Dankeschön!Da die Hölzer jetzt praktisch alle nagelneu sind, müssen sie noch „eingebacken“ werden. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen – wir wollen niemanden wegen Corona in Gefahr bringen. Auf jeden Fall halten die Hölzer wieder 40 Jahre und die Öfen selber wurden ja erst vor einigen Jahren alle saniert, mit neuen Motoren ausgestattet und ein zusätzlicher vierter Ofen gebaut. Die nächste Baumstammsaison kann kommen!

Irene Kastner