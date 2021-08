17. August 2021

Sommerfest in Traum

Die Corona-Epidemie zwang auch die Vereine zu einer Zwangspause – dank der gelockerten Bestimmungen sind aber seit 1. Juli wieder größere Feste möglich. So beschloss die Siebenbürger Nachbarschaft Traun, ihr traditionelles Sommerfest am ersten Sonntag im Juli durchzuführen, aber in stark verkleinerter Form und wegen Corona mit neuen Spielregeln: Eingeladen wurden nur die eigenen Vereinsmitglieder sowie Ehrengäste, um das Fest überschaubar zu halten. Außerdem musste man sich anmelden und beim Zutritt wurde die 3-G-Regel – geimpft, getestet, genesen – von drei Damen charmant, aber streng kontrolliert.

Die Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger" mit dem neuen Kapellmeister Peter Kusen im Sommeroutfit beim langersehnten ersten Auftritt. Foto: Dieter Hofmann Nach dem feierlichen Projektgottesdienst, gestaltet von den Konfirmanden, ging es um 11.00 Uhr los: Rund 200 Personen erschienen, um sich im schattigen evangelischen Pfarrgarten von den 25 (statt sonst 75 bis 80) freiwilligen Helfern und Helferinnen mit Getränken, Siebenbürgerwurst und Holzfleisch sowie Kaffee und Kuchen bewirten zu lassen. Auf Baumstriezel wurde bei diesem ersten großen Fest nach den Lockerungen bewusst noch verzichtet, nicht aber auf die musikalische Umrahmung durch die Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger": Auch die Musikerinnen und Musiker hatten sich nach der langen spielfreien Zeit darauf gefreut, endlich wieder vor Publikum musizieren zu dürfen, und spielten sich die Seele aus dem Leib. Der Rest vom Fest: Die Mitarbeiter lassen nach dem Aufräumen das Fest noch gemütlich ausklingen und haben sichtlich Spaß dabei. Foto: Dieter Hofmann Die Gäste waren froh, endlich wieder zusammenzukommen und feiern zu können; und auch die Freiwilligen halfen wie immer gerne mit und ließen nach getaner Arbeit den Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen. Ein schöner Tag und guter Anfang nach einer langen Durststrecke! Ein herzliches Dankeschön unseren Gästen und allen freiwilligen Helfern und Helferinnen! Irene Kastner

