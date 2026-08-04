



4. August 2026

Trauner Adjuvanten auf musikalischem Kulturaustausch im Weinviertel

Ein rundum gelungenes Wochenende im Zeichen von Musik, Tradition und gelebter Geselligkeit verzeichneten die Siebenbürger Adjuvanten aus Traun bei ihrem diesjährigen Ausflug. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker waren der Einladung gefolgt und machten sich auf den Weg nach Niederösterreich in die idyllische Gemeinde Frauendorf im Weinviertel.

Siebenbürger Adjuvanten aus Traun bei ihrem diesjährigen Ausflug. Foto: Erich Baar Der Ausflug startete kulinarisch mit einem gemeinsamen Mittagessen im Winzerhof der Familie Greil, wo sich die Reisegruppe für das bevorstehende Programm stärkte. Erste ­Station war danach die Halterberg-Kellergasse. In dieser Kellergasse besitzen Nachbarvater Dietmar Lindert mit Freundin Gabi seit einigen Jahren einen Weinkeller mit Presshaus. Beide führten die Vereinskollegen stolz durch ihr Weinviertler Refugium und luden zu einem guten Tropfen ein. Anschließend packten die Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente aus, um das Weinviertel auch klanglich zu erobern. In der Rosenberg-Kellergasse wurde beim Weingut Kraus zünftig musiziert. Den krönenden Abschluss bildete schließlich der Dämmerschoppen beim Heurigen in der Lohr-Kellergasse bei Familien Eberhart. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen spielten sich die Trauner Adjuvanten mit viel Spielfreude blitzschnell in die Herzen der Zuschauer. Als wohlverdiente Belohnung für den schweißtreibenden Einsatz warteten eine herzhafte Winzerjause und so mancher köstliche, kühle Tropfen aus den Kellern der Region. „Wir möchten uns ganz herzlich bei den beteiligten Winzern für die große Gastfreundschaft bedanken“, hieß es seitens des Vereins. „Es war ein wunderschönes Erlebnis für uns alle und wir freuen uns sehr, dass wir ein Stück unseres siebenbürgischen Kulturguts erfolgreich ins Weinviertel exportieren durften.“ Der Ausflug wird dem Trauner Musikverein sicherlich noch lange in bester Erinnerung bleiben. Der Ausflug startete kulinarisch mit einem gemeinsamen Mittagessen im Winzerhof der Familie Greil, wo sich die Reisegruppe für das bevorstehende Programm stärkte. Erste ­Station war danach die Halterberg-Kellergasse. In dieser Kellergasse besitzen Nachbarvater Dietmar Lindert mit Freundin Gabi seit einigen Jahren einen Weinkeller mit Presshaus. Beide führten die Vereinskollegen stolz durch ihr Weinviertler Refugium und luden zu einem guten Tropfen ein. Anschließend packten die Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente aus, um das Weinviertel auch klanglich zu erobern. In der Rosenberg-Kellergasse wurde beim Weingut Kraus zünftig musiziert. Den krönenden Abschluss bildete schließlich der Dämmerschoppen beim Heurigen in der Lohr-Kellergasse bei Familien Eberhart. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen spielten sich die Trauner Adjuvanten mit viel Spielfreude blitzschnell in die Herzen der Zuschauer. Als wohlverdiente Belohnung für den schweißtreibenden Einsatz warteten eine herzhafte Winzerjause und so mancher köstliche, kühle Tropfen aus den Kellern der Region. „Wir möchten uns ganz herzlich bei den beteiligten Winzern für die große Gastfreundschaft bedanken“, hieß es seitens des Vereins. „Es war ein wunderschönes Erlebnis für uns alle und wir freuen uns sehr, dass wir ein Stück unseres siebenbürgischen Kulturguts erfolgreich ins Weinviertel exportieren durften.“ Der Ausflug wird dem Trauner Musikverein sicherlich noch lange in bester Erinnerung bleiben. Dietmar Lindert

Schlagwörter: Traun, Adjuvanten, Ausflug

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