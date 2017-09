"Besser als Dinkelsbühl"

Tanz unter der Krone in Brukenthals Garten in Freck: die Schlussszene von Lienert-Zultners Singspiel „Bäm Brännchen“, dirigiert von Andrea Kulin (siehe Bericht in der SbZ Online ). Foto: Konrad Klein

Die Fotografenmeute beim Singspiel in Freck. In der Mitte der Hermannstadtkorrespondent der deutschen Sendung „Akzente“ bei TVR1 Arno R. Ungar, links (mit hellem Hut) der Kerzer Mundartdichter Oswald Kessler mit seiner zur Lochkamera umgebauten Apparatur. Vorne verfolgt Chordirigentin Andrea Kulin eine Theaterszene. Foto: Konrad Klein

Mit einem stimmungsvollen Gartenfest bei Livemusik, kulinarischen Spezialitäten und Lagerfeuerromantik im Garten von Brukenthals Sommerresidenz in Freck endete das Sachsentreffen 2017 spät in der Nacht. Vorn das Fontainebecken (früher: Forellenbassin), hinten die Orangerie. Foto: Konrad Klein

Ein so volles Gotteshaus wie am 6. August gab es seit langem nicht mehr in Hermannstadt. Selbst in der Ferula und auf dem Huetplatz hatten sich die Besucher zum Gottesdienst mit Abendmahl und zur Predigt von Bischof Reinhart Guib eingefunden. Die Siebenbürgische Kantorei unter der Leitung von Andrea Kulin schuf dazu den richtigen musikalischen Rahmen. Foto: Konrad Klein