Neuer Kurator in Hammersdorf

Bei den Kirchenwahlen in Hammersdorf am 19. November kam es zu einem Generationswechsel. Altkurator Alfred Gross stellte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl, sein Nachfolger ist Wilhelm Bielz. In den Kirchenrat wurden Susana Gross, Ehefrau des Altkurators, die Küsterin Mihaela Armean und Betina Nasca-Lutsch gewählt.

Für den Leitungsrat des Gemeindeverbandes Hermannstadt-Hammersdorf-Schellenberg nominierte die Gemeindeversammlung einstimmig den neuen Kurator Wilhelm Bielz. Der zweite Sitz ging an Betina Nasca-Lutsch. Der Ausgang der Wahlen ist als deutliches Zeichen dafür zu werten, dass die Kirchengemeinde Hammersdorf innerhalb des Gemeindeverbandes künftig selbstbewusster ihre Interessen vertreten möchte.



In letzter Zeit wurde vieles über ihren Kopf hinweg entschieden. So schrieb die Kirchengemeinde Hermannstadt die Stelle eines Küsterehepaars öffentlich aus, obwohl die Hammersdorfer Gemeinde mit dem jetzigen Küsterehepaar Manfred und Mihaela Armean sehr zufrieden ist und es in jedem Fall behalten möchte. Auch legt die Gemeinde Hammersdorf großen Wert darauf, dass die Charlotte Dietrich Schule dauerhaft im Hammersdorfer Schulgebäude verbleiben darf und steht dem im Pfarrhaus angesiedelten Projekt "Grüne Kirchenburg" aus diversen Gründen eher kritisch gegenüber. Wilhelm Bielz, neugewählter Kurator in Hammersdorf (links), und Altkurator Alfred Gross. Foto: Klaus-Georg Schmidt

Laut Erlass des Landeskonsistoriums vom März 2017 steht der Gemeinde Hammersdorf in allen sie betreffenden Fragen ein Vetorecht innerhalb des Gemeindeverbandes zu. Der Kirchenrat will von diesem Recht Gebrauch machen. Der Kirchengemeinde gehören derzeit rund 30 Mitglieder an, weitere sind willkommen. Auch nach Deutschland Ausgewanderte können Mitglieder im Sonderstatus werden. Jens Kielhorn Nach den Wahlen in Hammersdorf, von links: Betina Nasca-Lutsch, Wilhelm Bielz, Mihaela Armean und Susana Gross. Foto: Jens Kielhorn

Schlagwörter: Hammersdorf, EKR, Kirche und Heimat, Wahlen

