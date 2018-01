EU-Kommission appelliert, Justizgesetzgebung zu überdenken

Bukarest – Am 20. Januar ist es in Rumänien erneut zu Protesten gegen die neuen Justizgesetze gekommen. Medien berichten von etwa 100 000 Menschen, die in Bukarest, Klausenburg, Hermannstadt, Kronstadt, Temeswar, Jassy und mindestens 15 weiteren Städten auf die Straßen gegangen sind und gegen die von der Sozialdemokratischen Partei (PSD) durchgesetzte Justizreform, die Reform des Strafrechts und die allgemeine Aufweichung der Korruptionsbekämpfung protestierten. In Bukarest fanden die Demonstrationen diesmal vor dem Universitätsplatz statt, ein Protestmarsch führte zum Parlamentspalast.

Auch das Antikorruptionsgremium des Europarates (GRECO) hatte „sehr begrenzte Fortschritte“ bei der Korruptionsbekämpfung unter den Abgeordneten, Richtern und Staatsanwälten, moniert, wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtet. Von 13 Empfehlungen der GRECO seien nur zwei berücksichtigt worden, heißt es in dem am 18. Januar veröffentlichten Bericht. Mangelnde Transparenz, unzulässige Absprachen und zu viele Eilverfahren wurden im Zusammenhang mit den Gesetzesänderungen kritisiert. Auch die Organisation zur Prüfung von Interessenskonflikten der Parlamentsmitglieder, die Integritätsbehörde ANI, würde zu lasch vorgehen. Staatspräsident Klaus Johannis hatte erst kürzlich Einspruch zu einer Gesetzesänderung vor dem Verfassungsgericht eingelegt, der zufolge Mandatsträger geschäftliche Aktivitäten ausüben dürfen sollen. Eine Vereinbarkeit von Amt und Geschäftstätigkeit würde das in der Verfassung festgeschriebene Rechtsstaatsprinzip und die Integritätsstandards infrage stellen.Besorgnis um die Unabhängigkeit der Justiz hat mittlerweile auch die EU-Kommission in einem Brief mehr als deutlich geäußert. Die rumänische Regierung sowie das Parlament werden darin aufgefordert, ihre bisherige Vorgehensweise bei der Änderung der Justizgesetze zu überdenken. „Die Unumkehrbarkeit der bisherigen Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollmechanismus ist eine wesentliche Voraussetzung für den Ausstieg aus dem CVM“, steht im Schreiben von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dessen Stellvertreter Frans Timmermanns. „Die Unabhängigkeit des rumänischen Justizsystems und dessen Fähigkeit, effektiv gegen Korruption vorzugehen, sind unverzichtbare Eckpfeiler eines starken Rumäniens in der EU“, heißt es weiter. Man werde auch das Ergebnis der Justiz- und Strafrechtsreform auf ihre Auswirkungen prüfen.Liviu Dragnea und Călin Popescu-Tăriceanu gaben sich „überrascht“ und „besorgt“: Die EU-Kommission sei fehlerhaft informiert worden, schrieben die Vorsitzenden der beiden Regierungsparteien am 24. Januar zurück. Von der EU-Kommission kam die prompte Reaktion, man sei über die Lage in Rumänien, die monatelang aufmerksam verfolgt wurde, durchaus sehr gut unterrichtet, auch dank der Kontakte im Rahmen des CVM-Kontrollmechanismus zu Regierung, Parlament, Justizapparat und Zivilgesellschaft.Inzwischen stellt die neue Premierministerkandidatin, Vasilica Viorica Dăncilă, ihr Kabinett auf. Eine Verschlankung, wie von ihrem Amtsvorgänger Mihai Tudose vorgeschlagen, scheint nicht mehr auf dem Programm zu stehen. Parteichef Liviu Dragnea hatte zudem bereits unumwunden mitgeteilt, dass auch dieses Mal Rechtsprobleme kein Hinderungsgrund für ein Ministeramt sein würden. Das künftige Kabinett werde auch Minister enthalten, die strafrechtlich verfolgt würden, präzisierte PSD-Generalsekretär Codrin Ștefanescu am 24. Januar auf Adevărul Online. Das Verfassungsgericht hat indessen dem Einspruch von Staatspräsident Klaus Johannis gegen die von PSD-ALDE und dem Parteienverband der ungarischen Minderheit UDMR initiierte Gesetzesänderung stattgegeben, der zufolge unter Strafverfolgung stehende Mandatsträger ihr Amt nicht mehr verlieren sollten.Die Wahl von Dăncilă durch das Parlament gilt als gesichert. Seitens des Regierungspartners ALDE sind im neuen Kabinett keine Änderungen zu erwarten, wird von dieser verlautet. In den Reihen der PSD hingegen stünden nun ausgerechnet jene Minister auf der Abschussliste, die den zurückgetretenen Ex-Premier Tudose im Machtkampf mit Parteichef Dragnea unterstützt hatten, beschreibt die ADZ das „Postenschachern“.Dăncilă selbst gilt als ehemalige Mitarbeiterin Dragneas auch als dessen Vertraute. Sie wäre die erste Frau an der Spitze einer rumänischen Regierung – ein geschickter Schachzug vielleicht, doch er ändert nichts am Bild, das Rumänien im Ausland abgibt. Das Land sei „politische Geisel eines verurteilten Wahlfälschers“, wie es Paul Lendvai auf der österreichischen Nachrichten-Plattform Der Standard auf den Punkt bringt.

Nina May