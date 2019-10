4. Oktober 2019 Druckansicht

Johannis spricht vor UNO

New York/Bukarest – Staatspräsident Klaus Johannis führte vom 24. bis 26. September die rumänische Delegation zur 74. UNO-Generalversammlung in New York an. In seiner Rede am 25. betonte er die Bedeutung von Gegenmaßnahmen zum Klimawandel, die auch Rumänien bis 2050 ergreifen wolle, um drohenden Gefahren wie Nahrungsmittelknappheit durch Dürre und Hochwasser entgegenzuwirken.

Nach wie vor wolle man sich im Kampf gegen den internationalen Terrorismus engagieren und stabilisierend auf die Sicherheit in der Schwarzmeerregion einwirken, die durch Militarisierungen und Drohungen gefährdet sei. Rumänien werde ab Mitte Oktober 120 Soldaten und vier Hubschrauber zur Unterstützung der internationalen Friedensmission in der Sahel-Zone (Mali) zur Verfügung stellen. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis sprach am 25. September 2019 bei der 74. UNO-Generalversammlung in New York. Foto: Rumänisches Präsidialamt (www.presidency.ro) Nach wie vor wolle man sich im Kampf gegen den internationalen Terrorismus engagieren und stabilisierend auf die Sicherheit in der Schwarzmeerregion einwirken, die durch Militarisierungen und Drohungen gefährdet sei. Rumänien werde ab Mitte Oktober 120 Soldaten und vier Hubschrauber zur Unterstützung der internationalen Friedensmission in der Sahel-Zone (Mali) zur Verfügung stellen.Aus Anlass der Generalversammlung traf Johannis mit Igor Dodon, dem Präsidenten der Republik Moldau, zusammen. Er vermittelte diesem, aus rumänischer Sicht sei der europäische Weg die einzige Option auf dem Weg des Landes zum Wohlstand. Auch betonte er die Bedeutung einer bilateralen strategischen Partnerschaft für die Integration der Moldaurepublik in die EU. Gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Volodâmâr Zelenski thematisierte Johannis die Beschneidung der Rechte der rumänischen Minderheit in der Ukraine durch das Bildungsgesetz (2017) und verwies auf Rumäniens Bemühungen, den nationalen Minderheiten, einschließlich der ukrainischen, ihre Rechte zu garantieren. NM

Schlagwörter: Johannis, UNO, New York, Rede, Generalversammlung

Nachricht bewerten:

2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.