Heimatgottesdienst aus Kronstadt übertragen

Nachdem im Advent die digitale Heimatkirche sich als zu klein erwies und so mancher Mediascher nicht mehr hinein konnte, wurde kurzerhand größer „gebaut“. Nun ist reichlich Platz. Ein Platz, der am 14. März, dem Sonntag Lätare, um 10.00 Uhr (rumänische Zeit) sicher notwendig sein wird, wenn der Gottesdienst aus der Blumenauer Kirche in Kronstadt übertragen wird.

Standbild des Gottesdienstes vom 14. März, 9.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit

Lätare ist ein besonderer Tag im Kirchenjahr, denn er ist ein kleiner Freuden-Farbtupfer mitten in der Passionszeit. Diesen Sonntag hat sich die Honterusgemeinde ausgesucht, um mit Gemeindegliedern vor Ort und mit Freunden von nah und fern Gottesdienst zu feiern. Im Fokus steht das Samenkorn, das trotz seines Absterbens vielfältige Frucht trägt. Dieses Symbol wird Pfarrerin Adriana Florea auslegen und auch symbolisch ein Korn pflanzen. Gern darf jeder und jede vor Ort und online ein Samenkorn oder eine Samentüte mit in die Kirche bringen, die dann dort den Segen zu Wachsen und Gedeihen erhält.Zusammen mit Stadtpfarrer Christian Plajer und dem Organisten Steffen Schlandt – seinerseits unterstützt durch den traditionsreichen Bachchor – lässt das Honterus-Team die freudig-nachdenkliche Stimmung des Tages aufkommen. Die Online-Gemeinde wird von dem rührigen Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit der Honterusgemeinde, Frank Thomas Ziegler, empfangen und begleitet. Zu Lätare regiert aber über die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien die Frauenarbeit. Denn just dann wird die Kollekte landauf, landab für die Frauen in Kirche und Gemeinde eingesammelt. Diese werden im Gottesdienst auch „Gesicht“ zeigen. Zur Kollekte kann man natürlich beitragen.Noch etwas lässt sich die Honterusgemeinde – als gute Gastgeberin – nicht nehmen. Nach dem Gottesdienst macht Stadtpfarrer Christian Plajer eine gedankliche und bildliche Führung durch die Arbeitsfelder der Kirchengemeinde. Das wird zudem horizontal und vertikal ausgeweitet: horizontal, indem auch die Kronstädter weltweit zu Wort kommen, vertikal, indem die ehemaligen Kronstädter Pfarrer, inzwischen über Kontinente hinweg verstreut, aufgefordert werden, ein Wort zu sprechen. Zum Gottesdienst kann jeder über ZOOM dazukommen. Ebenfalls wird er auf Facebook (Seite: „EKR Gottesdienste“) übertragen. Den technischen Part übernimmt auch dieses Mal das Team des Theologischen Instituts aus Hermannstadt. Die digitale Kirche wird amum 9.45 Uhr (rumänische Zeit), 8.45 (deutsche Zeit) eröffnet. Die Zugangsdaten zu ZOOM sind: Meeting ID 874 9404 6135, der Zugangscode 391533. Der direkte Link ist: https://us02web.zoom.us/j/87494046135?pwd=MGcrUHQ0Mk05SGhENFNFci80aHdGUT09 . Der nächste digitale Heimatgottesdienst der EKR und des HOG-Verbands wird am(Pfingstmontag) aus dem Schäßburger Bezirk, aus der Kirche des Dorfes Pruden, übertragen. Also gleich nach dem Heimattag steht ein „Besuch“ in der Heimat an!

Stefan Cosoroabă