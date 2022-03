Anmeldund für den Siebenbürgischen Kultursommer nur noch bis Ende März 2022

Seit Kurzem gibt es auf der Webseite www.kultursommer.ro auch eine Kulturbörse, die nach dem Prinzip „Wir bieten/Wir suchen“ funktioniert. Organisatoren, die für ihre Veranstaltung nach einer Kulturgruppe suchen, können das ebenso bekanntmachen wie Kulturgruppen ihr Angebot. Dadurch kommen Veranstalter und Kulturgruppen direkt in Kontakt und können die Zusammenarbeit abstimmen.Veranstalter des Siebenbürgischen Kultursommers sind neben dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und anderen Forumsebenen die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, die Verbände der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und in Österreich, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen.