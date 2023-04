Großes Sachsentreffen in Hermannstadt geplant

Unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ finden beim großen Sachsentreffen vom 2. bis 4. August 2024 Kulturveranstaltungen aller Art in Hermannstadt und Umgebung statt. Über 10.000 Besucher werden erwartet.

Großer Aufmarsch der siebenbürgischen Trachten-, Tanz- und Musikgruppen aus der ganzen Welt beim ersten Großen Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt (diese Zeitung berichtete). Foto: George Dumitriu

Die Organisatoren aus Siebenbürgen, Deutschland und Österreich trafen sich zu einer weiteren Sitzung am 25. März 2023 im kleinen Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, um das Treffen zu planen. Zentraler Veranstaltungsort ist, wie bereits 2017, der Große Ring in Hermannstadt. Infostände, Auftritte von Blaskapellen, Volkstanzgruppen und Schlagerbands sind ebenso geplant wie die Verleihung der Honterus-Medaille. Auch Jugendgruppen, Chöre, Foren, Kirchengemeinden, Heimatortsgemeinschaften, Kulturgruppen und Vereine aus mehreren Ländern werden das Programm mitgestalten. Unter der Leitung von Dr. Harald Roth vom Deutschen Kulturforum östliches Europa wird eine Ausstellung zum achthundertjährigen Jubiläum des Andreanum präsentiert.

sb