



15. Juli 2026

Online, vielfältig, lesenswert: Sommerausgabe der Kirchlichen Blätter erschienen

Die neue Sommerausgabe der Kirchlichen Blätter ist erschienen und kann von der Internetseite der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und am Ende dieses Artikels heruntergeladen werden. Auch dieses Heft bietet eine breite Auswahl an lesenswerten und nachdenklichen Texten.

Im Mittelpunkt steht ein geistlicher Impuls zum diesjährigen Dies Academicus: „Hört das Herz, beginnt es zu brennen“. In seinem Editorial zeigt Bischof Reinhart Guib, wie Kirche dort lebendig wird, wo Menschen einander zuhören, Verantwortung übernehmen und gemeinsam neue Wege gehen.



Die Beiträge führen durch viele Facetten unseres kirchlichen Lebens: ein Blick auf Ehe und Partnerschaft als Ort des Vertrauens und der Kraft; der Jahresbericht aus dem Kirchenbezirk Mediasch mit Einblicken in Gottesdienste, Diakonie und Gemeindearbeit; Zeichen der Offenheit wie die erstmals geöffneten Türen des Bischofspalais; gelebte Gemeinschaft in Heltau, wo neue Mitglieder herzlich aufgenommen wurden; die Diakonietagung im Carl Wolff Heim, die Begleitung und Würde in den Mittelpunkt stellt, und nicht zuletzt ökumenische Begegnungen, die unseren Auftrag zur Verständigung sichtbar machen.



Auch das Thema Nachhaltigkeit findet statt, etwa im neu gepflanzten Kirchenwald bei Hermannstadt, einem Zeichen der Verantwortung für kommende Generationen.



Die Sommerausgabe können Sie online lesen und weiter unten in der SbZ Online herunterladen. Im Mittelpunkt steht ein geistlicher Impuls zum diesjährigen Dies Academicus: „Hört das Herz, beginnt es zu brennen“. In seinem Editorial zeigt Bischof Reinhart Guib, wie Kirche dort lebendig wird, wo Menschen einander zuhören, Verantwortung übernehmen und gemeinsam neue Wege gehen.Die Beiträge führen durch viele Facetten unseres kirchlichen Lebens: ein Blick auf Ehe und Partnerschaft als Ort des Vertrauens und der Kraft; der Jahresbericht aus dem Kirchenbezirk Mediasch mit Einblicken in Gottesdienste, Diakonie und Gemeindearbeit; Zeichen der Offenheit wie die erstmals geöffneten Türen des Bischofspalais; gelebte Gemeinschaft in Heltau, wo neue Mitglieder herzlich aufgenommen wurden; die Diakonietagung im Carl Wolff Heim, die Begleitung und Würde in den Mittelpunkt stellt, und nicht zuletzt ökumenische Begegnungen, die unseren Auftrag zur Verständigung sichtbar machen.Auch das Thema Nachhaltigkeit findet statt, etwa im neu gepflanzten Kirchenwald bei Hermannstadt, einem Zeichen der Verantwortung für kommende Generationen.Die Sommerausgabe können Sie online lesen und weiter unten in der SbZ Online herunterladen. hk Download:



Sommerausgabe 2026 der Kirchlichen Blätter

Schlagwörter: EKR, Hans Königes, Kirchliche Blätter

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