Dankesworte des Bundesvorsitzenden

Jeder Heimattag in Dinkelsbühl hat sein ganz besonders Flair. Seit 1991 habe ich sie alle – zuerst als Gast und später in der Organisation – miterleben dürfen und jeder Heimattag hat sich in der einen oder anderen Weise gesteigert. Auch der 74. Heimattag der Siebenbürger Sachsen war erneut ein solcher Meilenstein und ein großes Fest, das alle Generationen in unserer Partnerstadt zusammengeführt hat.

Unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ haben wir gemeinsam den 75. Geburtstag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen mit zahlreichen größeren und kleineren Veranstaltungen in einem würdigen Rahmen gefeiert. Mit rund 20000 Siebenbürger Sachsen platzte unsere Partnerstadt Dinkelsbühl erneut aus allen Nähten. Besonders lobenswert sind die über 900 Jugendlichen, die am provisorischen Zeltplatz der schlechten Witterung am Anreisetag getrotzt haben und dann doch mit zwei schöneren Tagen entschädigt wurden.Höhepunkt des Haupttages, des Sonntags, war der Trachtenzug, an dem sich 101 Gruppen beteiligten. Über 2800 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger, Jung und Alt, Groß und Klein, zeigten bei herrlichem Pfingstwetter unter dem Applaus der Zuschauer ihre prächtigen Trachten. Der neue Aufstellungsort und die neue Zugstrecke sind sehr gut angenommen worden.Der Heimattag war erneut ein vielfältiger Querschnitt durch unser siebenbürgisch-sächsisches Gemeinschaftsleben. Politik, Kultur, Kirche, Tradition, besinnliche Momente, Tanz und Unterhaltung, persönliche Begegnungen haben das Pfingstwochenende in Dinkelsbühl erneut zu einem großen Familientreffen gemacht.Hunderte von Helferinnen und Helfern haben durch das gute Zusammenspiel zum Erfolg des Pfingstfestes beigetragen, und das unabhängig davon, ob im ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Einsatz. Den Mitwirkenden aus der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, dem Mitausrichter des Heimattags 2024, spreche ich ein großes Lob für ihren Einsatz aus. Ich danke ebenso der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) für ihren dauernden vielfältigen Einsatz. Die 162 Tanzpaare, die sich am Gemeinsamen Aufmarsch vor der Schranne beteiligten, haben einen richtigen emotionalen Höhepunkt des Heimattages geboten. Dankend erwähnen möchte ich auch unsere Webmaster und Presseleute, die vielen Einzelakteure und Teams bei allen Programmpunkten, ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes, die vielen aktiven Bundesvorstandsmitglieder, den Heimattagausschuss und nicht zuletzt die vielen Gäste, ohne die ein solcher Heimattag gar nicht stattfinden könnte. Mein besonderer Dank geht an die Stadt Dinkelsbühl, die für unsere Anliegen und Wünsche stets ein offenes Ohr hat. Es war ein rundum gelungenes Pfingstwochenende, an dem wir alle teilhaben durften.Ich darf Sie jetzt schon zum 75. Heimattag zu Pfingsten 2025 einladen. Bis dahin wünsche ich unserer Gemeinschaft ein vielfältiges und reiches Verbandsleben in allen unseren Landes- und Kreisgruppen.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender