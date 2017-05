Herr Dr. Fabritius Ihren Einsatz für das Rentenrecht weis ich zu schätzen. Aber wie geht es weiter? Die Ostdeutschen haben Ihr Ziel erreicht. Wir Spätaussiedler werden weiterhin diskriminiert. Jetzt wo in NRW bald Wahlen sind (dieses Bundesland hat auch mit nein gestimmt) und auch die Bundestagswahlen anstehen muss man Intensiver diese Benachteiligung in die rentenrechtliche Situation mehr in den Vordergrund zu bringen.

2 • kokel schrieb am 01.05.2017, 05:48 Uhr:

Besonders diskriminierend finde ich das Schicksal der Lehrer, die in Rumänien an deutschsprachigen Schulen unterrichtet haben. Die Abschlüsse deren Absolventen wurden in Deutschland zu fast 100% anerkannt, nicht aber die Rentenansprüche der Ausbilder. Dazu kommt noch, dass die Ausbildung der in Rumänien tätigen Lehrkräfte, die alles andere als billig war - ich habe ein zweites Mal in Deutschland studiert und weiß deshalb, wovon ich spreche -, vom rumänischen und nicht vom deutschen Staat getragen wurde. Damit hat Letzterer, sprich der deutsche Staat, eine ganze Menge eingespart und tut es auch weiter, indem er dieser Berufsgruppe die ihr zustehenden Rechte nur zum Teil anerkennt. Damit sollten sich unser Vertreter an die dafür zuständigen Stellen wenden. Hoffentlich tun sie es auch!