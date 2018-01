ATS-Vize gestorben

Am 14. Januar starb mit 76 Jahren der Vizepräsident der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), Dr. John Boehm.

Er wurde am 28. Dezember 1941 in Oberneudorf geboren, kam während des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie nach Deutschland und wanderte von dort in die USA aus, wo er sich zunächst in Wisconsin und 1954 in Youngstown, Ohio, niederließ. Dort ist er nun den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung erlegen. In der ATS war der studierte Historiker Boehm vielfältig engagiert. Besonders am Herzen lag ihm die Vermittlung und Weitergabe des kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen, über das er bei landsmannschaftlichen Veranstaltungen oft Vorträge hielt. Als einer der wenigen Landsleute in den USA konnte er noch Mundart sprechen. „Seine siebenbürgische Herkunft war ihm lieb und teuer“, sagt ATS-Präsidentin Joan Miller-Malue. „Er wird seinen Landsleuten fehlen.“

