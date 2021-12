Weihnachtstrucker der M&V Stiftung und Johanniter zum fünften Mal in Siebenbürgen

Die M&V Schmidt Stiftung und die Johanniter führten im fünften Jahr in Folge das Hilfsprojekt „Weihnachtstrucker“ in Siebenbürgen durch. Über tausend Geschenkpakete mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Schulbedarf wurden kurz vor Weihnachten an Familien in Bodendorf (Bunești), Deutsch-Kreuz (Criţ), Deutschweißkirch (Viscri), Meschendorf (Meșendorf) und Reps (Rupea) verteilt.

Empfänger der Weihnachtspäckchen im Kreis Kronstadt. Fotos: Andrei Toboșaru

Der Weihnachts-Lkw hält vor der „Casa Schmidt“ in Deutsch-Kreuz.

Wie die M&V Schmidt Stiftung mitteilt, wurden auch andere Einrichtungen im Kreis Kronstadt wie der Mihai Eminescu Trust, die Tabaluga Stiftung, das Kinderinternat in Reps und der Nowero Verein mit Paketen bedacht.Der Johanniter-Weihnachtstruck ist nun zum 28. Mal dank zahlreicher Ehrenamtlichen, Spendern, mitwirkenden Unternehmern, Schulen, Kindergärten und Vereinen in Südosteuropa unterwegs. Die Pakete werden an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder in enger Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen vor Ort verteilt. Die Johanniter wurden 1952 in Deutschland gegründet und zählen mit 40.000 Freiwilligen und 1,25 Millionen Fördermitgliedern zu den größten Hilfsorganisationen in Europa.Seit 2017 führt die M&V Schmidt Stiftung auf Initiative von Veronica Schmidt ein After-School-Programm in der „Casa Kraus“ in Deutsch-Kreuz durch. Auch in diesem Jahr wurden die zwölf Kinder, die am Programm teilnehmen, mit Päckchen beschenkt, um ihnen eine Freude zu Weihnachten zu bereiten. Da die Entwicklung von Bildungsprojekten zu den Hauptzielen der M&V Stiftung gehört, wurde eine Kindereinrichtung im Kreis Călărași mit 30 Paketen mit Schulutensilien gefördert.