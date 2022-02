Bald Generalkonsulate in Salzburg, Frankfurt und Hamburg?

Hermannstadt – Die Eröffnung neuer Konsulate Rumäniens in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg sowie Hannover, und die Schließung jenes in Bonn schlug der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț in einer parlamentarischen Anfrage an Außenminister Bogdan Aurescu vor. In dem Anfang Dezember eingereichten Schreiben fragte er auch, in welcher Vorbereitungsphase sich die Eröffnung des für Salzburg in Österreich vorgesehenen rumänischen Konsulats befindet.

Ovidiu Ganţ, Parlamentarier der deutschen Minderheit in Rumänien.

In seinem Antwortschreiben teilte Außenminister Bogdan Aurescu kürzlich mit, dass der damalige Premier Rumäniens im Dezember 2020 das vom Außenministerium vorgeschlagene Memorandum betreffend die Neudimensionierung und Modernisierung des Konsularnetzes Rumäniens in der Zeitspanne 2021-2025 genehmigt hat. Darin ist die Gründung von Generalkonsulaten in Frankfurt am Main und Hamburg vorgesehen, um den rumänischen Bürgern im Norden Deutschlands entgegenzukommen. Diese Konsulate sollen ihre Tätigkeit 2023 bzw. 2025 aufnehmen. Was das Verlegen des Generalkonsulats von Bonn nach Düsseldorf angeht, so werde man den Vorschlag bei einer Neuevaluierung des Konsularnetzes in Betracht ziehen. Die Gründung von Konsulaten bedürfte des Einverständnisses des Gastlandes sowie mehrerer Etappen an Genehmigungen und der Bereitstellung logistischer und finanzieller Ressourcen, schreibt der Außenminister.Betreffend das Generalkonsulat in Salzburg, dessen Eröffnung für 2022 vorgesehen ist, wurden die Bemühungen im Hinblick auf das Sichern seiner Funktionstätigkeit aufgenommen, so das Schreiben von Aurescu. Dieses Generalkonsulat soll den rumänischen Gemeinschaften in Mittel- und West-Österreich zur Verfügung stehen und die Konsularabteilung der Botschaft in Wien entlasten.Aurescu teilt ferner mit, dass das von ihm geleitete Ministerium eine Reform der Konsulatstätigkeiten mit dem Ziel eingeleitet hat, diese zu digitalisieren und zu entbürokratisieren. Auch bestehe die Möglichkeit, temporäre mobile Konsularstellen in Gegenden zu instituieren, in denen eine zahlreiche rumänische Gemeinschaft auf großer Distanz zu einem rumänischen Konsulat lebt. Bisher konnten im Ausland lebende rumänische Staatsbürger sich seit 2020 an 59 dergleichen mobile Konsularstellen mit ihren Anliegen richten.„Durch meinen Vorstoß wollte ich auf das Thema der Konsulate in Deutschland und Österreich aufmerksam machen und das Einrichten weiterer Konsularstellen vorantreiben, weil in diesen beiden Ländern diesbezüglich nichts geschehen ist.“ In Italien, Spanien und Großbritannien seien hingegen schon mehrere neue rumänische Konsulate gegründet worden, sagte Ovidiu Ganț. Der DFDR-Abgeordnete sprach die Hoffnung aus, dass die im Schreiben von Minister Aurescu genannten Termine auch eingehalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesforums.