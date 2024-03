Bewährte Arbeit fortführen, neue Herausforderungen meistern/Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. wählt neuen Vorstand

Der (alte und neue – so viel darf vorab gesagt werden) Vorsitzende Dr. Johann Kremer eröffnete die Mitgliederversammlung des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen e. V. mit einer Gedenkminute für zwei verdiente Mitglieder des Vereins, die im vergangenen Jahr gestorben sind: Peter Pastior, Ehrenvorsitzender, und Wolfram Schuster, Schatzmeister, haben sich über Jahrzehnte im Sinne der Gemeinschaft eingebracht und fehlen als engagierte Berater und Mitstreiter.

Vorstand des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen e. V. (von links): Ute von Hochmeister-Lamm, Erhard Graeff, Heidemarie Weber, Dr. Johann Kremer, Christa Wandschneider. Foto: Rainer Lehni

Als wichtige Neuzugänge in der Runde begrüßte Kremer am 2. März im Haus des Deutschen Ostens in München Ute von Hochmeister-Lamm und Erhard Graeff; ebenso hieß er Natalie Bertleff in ihrer neuen Funktion als Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) willkommen. Dank seines vorab allen Teilnehmern zugesandten Berichts konnten diese zügig mit der Aussprache beginnen.Gekennzeichnet waren die vergangenen vier Jahre durch die Einschränkungen in Folge der Pandemie. So waren die jährlichen Reisen nach Siebenbürgen nicht möglich, was zu zeitintensiven telefonischen Beratungen mit den Partnern vor Ort (Altenheime in Kronstadt, Hermannstadt, Schweischer, Saxonia-Stiftung in Rosenau, Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche Rumäniens) führte. Dennoch konnte das Sozialwerk dank seiner treuen Spenderinnen und Spender in bewährter Weise helfen: bei Anfragen nach medizinischen Hilfen und Medikamenten, Behandlungen und Operationen sowie bei der Betreuung von Altenheimen und Bedürftigen in Siebenbürgen.Johann Kremer war es unter anderem wichtig, auf den verhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand, der für den Einsatz der Mittel aus dem Programm „Hilfen für die Deutsche Minderheit in Rumänien – Einzelfallhilfen Mitte“ des Bundesministeriums des Innern (BMI) anfällt, hinzuweisen. Die Planung, Antragstellung, Durchführung sowie die nachträgliche Abrechnung und Berichterstattung, die das Sozialwerk im Rahmen seiner Mittlerfunktion zwischen BMI und der Saxonia-Stiftung erledigt, ist sehr arbeitsaufwändig. Durch inzwischen vereinbarte neue Verfahrenswege hofft man, den Aufwand in Zukunft geringer zu halten. Bezüglich der nicht mehr zeitgemäßen Fördersumme von 25 Euro pro Person pro Jahr berieten die Mitglieder über Anpassungsmöglichkeiten.Der Vorsitzende des Sozialwerks zeigte sich sehr dankbar, dass in der Mittlerfunktion eine intensive Verbindung zu den in Siebenbürgen tätigen Institutionen gepflegt werden kann. Die Hilfsleistungen erreichen dankbare Landsleute und geben ihnen Zuversicht, dass sie nicht vergessen werden.Sehr intensiv wurde zum Ausscheiden von Marie-Luise Graeff, die als langjährige Mitarbeiterin des Vereins in diesem Jahr in Rente gehen wird, diskutiert. Erhebliche Erfahrung und stetiger Einsatz sind nötig, um die komplexen Aufgaben in selbstständiger Arbeit zeitnah zu erledigen. Verschiedene Möglichkeiten wurden besprochen, eine Lösung muss allerdings noch gefunden werden.Die Haushaltsübersichten der Jahre 2020 bis 2023 wurden nach kurzen Rückfragen von der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Rechnungsprüfer Dietlinde Biermeier und Curt König, für deren Einsatz sich Johann Kremer angesichts ihres fortgeschrittenen Alters „besonders dankbar“ zeigte, hatten nichts zu beanstanden und schlugen die Entlastung des Vorstands vor, die ebenfalls einstimmig erfolgte. Routiniert leitete Rainer Lehni die Vorstandswahl. Dr. Johann Kremer bleibt Vorsitzender, Ute von Hochmeister-Lamm steht ihm als Stellvertreterin zur Seite, Christa Wandschneider ist weiterhin Schriftführerin und Erhard Graeff neuer Schatzmeister des Sozialwerks. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Heidemarie Weber gab ihr Amt ab, wurde aber als kooptiertes Vorstandsmitglied gewählt, um Ute von Hochmeister-Lamm in ihrer neuen Aufgabe zu unterstützen. Dietlinde Biermeier und Curt König wurden als Rechnungsprüfer bestätigt.Mit der Übergabe eines Blumenstraußes an Heidemarie Weber als Dankeschön für ihre Arbeit konnte der alte und neue Vorsitzende Dr. Johann Kremer die Mitgliederversammlung des Sozialwerks schließen und die Teilnehmer in den lauen Frühlingsabend entlassen.

dr