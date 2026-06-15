



15. Juni 2026

Spender geben Zuversicht! Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen dankt für Ihre Zuwendungen

„Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ – das Motto unseres 76. Heimattags, wird von der Gemeinschaft praktisch gelebt. Beeindruckt von der hohen Präsenz von Jugend und Kindern zeigte sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Er erlebte „ein Fest des Friedens, der Freiheit, der Versöhnung, des Bewusstseins der eigenen Identität“. Der ungute aktuelle Alltag konnte durch ein Fest der Gemeinschaft, das Optimismus, Zuversicht und Motivation ausstrahlte, zumindest verdrängt werden.

Das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen brachte die Ausstellung „Wegbereiterinnen: Stark – Sozial – Engagiert“ zum Heimattag mit; hier die Eröffnung. Foto: Siegbert Bruss Das Fortführen erfolgreicher Traditionen und Sitten inspiriert und verpflichtet zugleich. Als Mitausrichter des Heimattages hat das Sozialwerk erstmalig auch seine kulturelle Arbeit präsentiert (siehe Artikel



Hilfe für bedürftige Landsleute in Siebenbürgen sowie gelegentlich in Deutschland bleibt Ziel und Zweck unserer Arbeit im Sozialwerk.



Mit kleinen Zuschüssen zu den alltäglichen Ausgaben, Medikamentenhilfe, Beihilfen bei Operationen oder sonstigen Gesundheitsproblemen tragen wir dazu bei, dass sich niemand alleingelassen oder vergessen fühlen muss.



Den großherzigen Spenderinnen und Spendern danken wir als Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen für das entgegengebrachte Vertrauen.



Leider sind viele unserer Landsleute in Siebenbürgen immer wieder auf unsere Hilfe angewiesen. Mit Ihren Spenden unterstützen Sie uns in den Bemühungen, gegen das Vergessen, die Ignoranz und echte Bedürftigkeit anzukämpfen.



In Rumänien sind die aktuellen Entwicklungen leider alles andere als Zuversicht fördernd. Dank Ihres Mitgefühls können wir die oft prekäre Situation unserer Landsleute in Siebenbürgen zumindest etwas abmildern. Bleiben Sie uns bitte treu!



Ihre Zuwendung richten Sie auch in Zukunft an das

Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg

IBAN: DE33 7025 0150 0029 1291 37

BIC: BYLADEM1KMS



Wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg Name und die Anschrift des Spenders angeben, erhalten Sie ab 50 Euro automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.



Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Das Fortführen erfolgreicher Traditionen und Sitten inspiriert und verpflichtet zugleich. Als Mitausrichter des Heimattages hat das Sozialwerk erstmalig auch seine kulturelle Arbeit präsentiert (siehe Artikel Starke Frauen und bewegende Filme in der SbZ Online). Die Resonanz war großartig. Beiträge zu herausragenden siebenbürgischen Frauenpersönlichkeiten, Kurzfilme zu aktuellen Themen der neueren Geschichte oder Identitäts- und Heimatsuche kamen sehr gut an. Eine besondere Freude war für uns die elektrisierende Stimmung, die im Spitalhof beim Auftritt der Jugendgruppe „offbeat“ aufkam. All dies ist auch ein Ergebnis unserer Fördertätigkeiten.Hilfe für bedürftige Landsleute in Siebenbürgen sowie gelegentlich in Deutschland bleibt Ziel und Zweck unserer Arbeit im Sozialwerk.Mit kleinen Zuschüssen zu den alltäglichen Ausgaben, Medikamentenhilfe, Beihilfen bei Operationen oder sonstigen Gesundheitsproblemen tragen wir dazu bei, dass sich niemand alleingelassen oder vergessen fühlen muss.Den großherzigen Spenderinnen und Spendern danken wir als Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen für das entgegengebrachte Vertrauen.Leider sind viele unserer Landsleute in Siebenbürgen immer wieder auf unsere Hilfe angewiesen. Mit Ihren Spenden unterstützen Sie uns in den Bemühungen, gegen das Vergessen, die Ignoranz und echte Bedürftigkeit anzukämpfen.In Rumänien sind die aktuellen Entwicklungen leider alles andere als Zuversicht fördernd. Dank Ihres Mitgefühls können wir die oft prekäre Situation unserer Landsleute in Siebenbürgen zumindest etwas abmildern. Bleiben Sie uns bitte treu!Ihre Zuwendung richten Sie auch in Zukunft an dasWenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg Name und die Anschrift des Spenders angeben, erhalten Sie ab 50 Euro automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks

Schlagwörter: Heimattag 2026, Sozialwerk, Dank

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