"Der Erstattungsantrag ist bei der regionalen Rentenkasse zu stellen, von der die Leistung bezogen wird."
Gibt's hierfür ein Formular?
Vielen Dank
Kommentare zum Artikel
Entschädigungszahlungen für Russlanddeportierte ohne Zehn-Prozent-Abzug
Rumänien verzichtet auf die Einbehaltung von Beiträgen zur rumänischen Krankenversicherung von Leistungen an Berechtigte mit Wohnsitz im Ausland (10%-Abzug). mehr...
Kommentare
Artikel wurde 2 mal kommentiert.
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1 • gogesch schrieb am 22.06.2026, 16:00 Uhr:
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2 • gogesch schrieb am 22.06.2026, 17:13 Uhr:ich habe eins gefunden her in den Foren
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