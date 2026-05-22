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22. Mai 2026

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Kommentare

Artikel wurde 2 mal kommentiert.

  • gogesch

    1gogesch schrieb am 22.06.2026, 16:00 Uhr:
    "Der Erstattungsantrag ist bei der regionalen Rentenkasse zu stellen, von der die Leistung bezogen wird."
    Gibt's hierfür ein Formular?
    Vielen Dank

  • gogesch

    2gogesch schrieb am 22.06.2026, 17:13 Uhr:
    ich habe eins gefunden her in den Foren

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