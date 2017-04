Einladung zum vierten Genealogentag

06.05.2017 09:00 Uhr

Baden-Württemberg

Zum vierten Siebenbürgischen Genealogentag laden wir für Sonnabend, denum 9.00 Uhr in den Festsaal von Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar ein. Folgender Tagesablauf ist vorgesehen.9.00 Uhr: Eröffnung durch den Vorsitzenden des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL), Dr. Ulrich Wien9.15 Uhr: Einführung mit einigen ethischen sowie theologischen Problemen der Genealogie, Referent Christian Weiss9.45 Uhr: Aussprache, gefolgt von 15 Minuten Pause10.10 Uhr: Unsere siebenbürgischen Kirchenmatrikeln – Primärquelle unserer Genealogie (Kurzer Überblick ihrer Geschichte; Die Zeit bis 1836; Das Jahr 1950 (1952 und 1965); Die Tabelle von über 5000 Bänden [als pdf-Datei auf der DVD] – Referent Christian Weiss10.30 Uhr: Siebenbürgische Chronologie [als Word-Tabelle auf der DVD zum Ergänzen, Mitarbeiten, Verbessern]. Ein Hilfsmittel und zukünftiges Nachschlagwerk – Referent Christian Weiss10.40 Uhr: Pause11.00 Uhr: Siebenbürgische Genealogie –1. Die derzeit erfassten Mandanten; 2. Zusammenführung (Dubletten-Bereinigung); 3. Persönlichkeiten (Ärzte, Pfarrer, Notäre, Hebammen u.Ä.); 4. Ahnenreihen; 5. Ausblick: Die weitere Arbeit – Referent Christian Weiss12.00 Uhr: Dr. Robert Offner, der neue Leiter der Sektion Genealogie, tritt seine Stelle an mit dem Vortrag: „Hausbibel, Familienchronik und Genealogie am Beispiel des Arztes Thomas Jordanus von Klausenburg (1540-1586)“.12.30 bis 14.00 Uhr: Mittagstisch (finger food) im Festsaal – siehe untenAb 14.00 Uhr haben Teilnehmer Gelegenheit, Kurzreferate zu halten oder ihre Familiengenealogie vorzustellen (um Anmeldung bis Mittwoch, den 3. Mai, an Christian Weiss wird gebeten).Da die Zahl der Gäste auf 100 beschränkt werden muss, gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Wie bisher wird ein Tagungsbeitrag von 10 Euro erhoben, der Kaffee und alkoholfreie Getränke einschließt.Unter den veränderten Verhältnissen auf Schloss Horneck wird für den Mittagstisch ein Partyservice bestellt, dessen Dienste für 16 Euro pro Person in Anspruch genommen werden können. Daher bitten wir bei der Anmeldung per E-Mail genau anzugeben, wer das Mittagstischangebot in Anspruch nehmen will. Alle, die sich bisher angemeldet haben, werden gebeten, die Anmeldung zum Mittagstisch nachzureichen. Ausnahmsweise können Meldungen auch telefonisch erfolgen. Alle Anmeldungen bitte an Christian Weiss, E-Mail: chr-weiss[ät]gmx.net, Telefon: (0 70 71) 25 48 06.

Urich A. Wien und Christian Weiss