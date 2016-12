Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau: Termine

31.12.2016

Bayern

Samstag, den 9. April: Aktion „Saubere Stadt Dachau“

Samstag, den 23. April: Aktion „Sauberes Karlsfeld"

Sonntag, den 15. Mai: Heimattag in Dinkelsbühl

Samstag, den 25. Juni: Festumzug beim Karlsfelder Siedler- und Seefest

Sonntag, den 26. Juni: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt, Karlsfeld

Donnerstag, den 30. Juni: Abend der Vereine im Festzelt, Karlsfeld

Sonntag, den 24. Juli: Sommerfest in der Korneliuskirche, Karlsfeld

30. September-3. Oktober: Herbstausflug Schwarzwald und Elsass

Samstag, den 5. November: Herbstball im Adolf-Hölzel-Haus, Dachau

Sonntag, den 13. November: Fahnenabordnung beim Volkstrauertag in Karlsfeld

Sonntag, den 11. Dezember: Weihnachtsfeier im Bürgertreff, Karlsfeld

Samstag, den 31. Dezember: Silvesterball im Ludwig-Thoma-Haus, Dachau

Jeweils am letzten Freitag im Monat (ausgenommen November und Dezember): Rentenberatung (u. a. FRG), Aussiedlerbetreuung, Vorträge im „Bürgertreff“, Karlsfeld

Samstag, den 21. Januar 2017: Faschingsball – Bürgerhaus, Karlsfeld

Einzelheiten zu den Veranstaltungen erfahren Sie bei Michael Klöss, Vorsitzender, Karlsfeld, Telefon: (0 81 31) 3 90 91 86, Eduard Schneider, Stellvertretender Vorsitzender, Dachau, Telefon: (0 81 31) 66 77 82, oder Johann Krafft, Kassenwart, Vierkirchen, Telefon: (0 81 39) 83 05.

Veranstalter: Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau

Schlagwörter: Termin