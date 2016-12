bis 20.03.2017 (seit 09.09.2016)

Weltweit

Potsdam – Aus Anlass des 500. Jahrestags des Beginns der Reformation 2017 zeigt das Potsdamer Deutsche Kulturforum östliches Europa ab September 2016 eine Wanderausstellung unter dem Titel „Reformation im östlichen Europa“. Diese besteht aus sieben mehrsprachigen Ausstellungsmodulen, die sukzessive präsentiert werden. Neben der Überblicksdarstellung handelt es sich um die Regionalmodule „Polen-Litauen und Preußenland“, „Pommern und Ostbrandenburg“ und „Schlesien“ (alle in deutscher und polnischer Sprache), sowie „Böhmen und Mähren“ (deutsch, tschechisch), „Oberungarn/Slowakei“ (deutsch, slowakisch, ungarisch) und „Siebenbürgen“ (deutsch, rumänisch, ungarisch).Die Überblicksausstellung kann bereits vom(Eröffnung: 18.00 Uhr)in der Stadtbibliothek Mühlhausen/Thüringen besichtigt werden. Gezeigt wird dieses Modul auch in der „Leucorea“ in Wittenberg (Eröffnung am18.00 Uhr), der evangelischen Emmauskirche in Berlin-Kreuzberg (vom 10. Oktober bis 4 November) und in der evangelischen Himmelfahrtskirche in Berlin-Gesundbrunnen (vom).Das Regionalmodul „Siebenbürgen“ ist ab dem(Eröffnung: 12.00 Uhr) im Kloster Helfta bei der Lutherstadt Eisleben zu sehen, anschließend wird es im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim am Neckar (vomund im Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Haus (vompräsentiert. Das Regionalmodul „Schlesien“ wird ab demim Schlesischen Museum in Görlitz gezeigt. Weitere Module und Stationen folgen im Frühjahr 2017. Weitere Informationen im Internet unter www.kulturforum.info.

CC