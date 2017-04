Einladung zum vierten Genealogentag in Gundelsheim

06.05.2017

Baden-Württemberg

Am Sonnabend, demum 9.00 Uhr wird der 4. Siebenbürgische Genealogentag zum Thema „Siebenbürger Genealogie“ im Festsaal von Schloss Horneck in Gundelsheim eröffnet werden. Dabei wird der scheidende Leiter der Sektion Genealogie des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL), Pfarrer i.R. Dr. Christian Weiss, die Urausgabe der Siebenbürger Genealogie (Gen_Plus), ihre langjährige Entstehung, deren Mitarbeiter und die Recherchemöglichkeiten und -ergebnisse präsentieren.Die vorläufige Tagesordnung sieht vor:9.00 Uhr: Eröffnung und Begrüßung der Gäste durch den AKSL-Vorsitzenden Dr. Ulrich A. Wien, anschließend um 9.15 Uhr: Die Vorstellung der Matrikelreisen und ihr Ergebnis sowie die Präsentation einer Siebenbürgischen Chronologie, die Ereignisse und Entwicklungen beinhaltet, die für die genealogische Forschung relevant sind.Ab 10.00 Uhr erfolgt die eigentliche Präsentation der Siebenbürger Genealogie – Urausgabe in Gen_Plus – als kurze allgemein verständliche Einführung. Berücksichtigung finden auch die besonderen Quellen (außer den Kirchenbüchern, Ahnentafeln und dergleichen: also Familienchroniken, Heimatbücher sowie andere Publikationen und Zeitschriften.) Ab 11.00 Uhr werden dann anhand von zwei Beispielen (Joachim Wittstock; Hermannstädter Zeitung) konkret Bedeutung, Möglichkeiten und Nutzen dargestellt. Ab 12.00 Uhr erfolgt ein Ausblick, der sowohl auf die Probleme der Datenlage und Erfassung von Orten, Personen und Datumsangaben hinweist als auch eine kleine Quellenkunde bietet.Am Nachmittag (ab 14.00 Uhr) wird die Übergabe der DVD an die Mitarbeiter und Gäste erfolgen, auch ist weitere Gruppenarbeit vorgesehen. Auf einer Genealogiebörse bestehen verschiedene Möglichkeiten des Austauschs: Es können genealogische Objekte wie Ahnentafeln, Stammbäume, Bilder (evtl. können unbekannte Personen auf eigenen Familienbildern von Anwesenden identifiziert werden) oder genealogisch relevante Erinnerungsstücke vorgestellt und eventuell ausgetauscht werden. Voraussichtlich wird Gisbert Berwe mit seinem eigenen Stand dabei sein.Je mehr Mitarbeiter sich an diesem Riesenprojekt noch mit eigenen genealogischen Daten beteiligen, umso höher ist der Erfassungsgrad und die Verknüpfungsfähigkeit aller Daten. Allen, die sich mit ihren Daten und Mandanten (vornehmlich als Gen_Plus oder Gedcom-Datei) bis allerspätestens zum 31. Dezember 2016 an diesem Projekt beteiligen und sich bis zu diesem Termin als Besucher für den Genealogentag anmelden, sichert Dr. Christian Weiß zu, am 6. Mai 2017 eine DVD zu überreichen: Kirchenbücher-Übersicht, Siebenbürgische Chronologie und für Gen_Plus-Bewanderte eine entsprechende Datei, für alle andern als Ortsfamilienbuch Siebenbürgen in PDF-Form. Die allgemein gültigen Datenschutzbestimmungen werden selbstverständlich eingehalten.Anmeldungen und Daten bitte an: Christian Weiss, Mohlstraße 21, 72074 Tübingen, Telefon: (0 70 71) 25 48 06, E-Mail: chr-weiss[ät]gmx.net.

Ulrich A. Wien