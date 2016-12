Kreisgruppe Ingolstadt: Faschingsball

21.01.2017 19:00 Uhr

Bayern

Faschingsball der Kreisgruppe Ingolstadt mit der Band „Royal“ in der Nibelungenhalle in Großmehring. Einlass ab 19.00 Uhr. Beginn um 20.00 Uhr.Herzliche Einladung an alle Interessierte. Bei Vorlage des Mitgliedsausweises gibt es bei einigen Veranstaltungen vergünstigte Eintrittspreise. Auskunft zu allen Veranstaltungen (außer dem „Dirndl-Ball“) erteilt der Vorsitzende der Kreisgruppe Ingolstadt, Manfred Binder, Telefon (0 84 59) 3 00 94.

Marianne Theil