HOG Frauendorf: Frauendorfer Treffen

Die HOG Frauendorf lädt alle Frauendorfer, Freunde und Bekannte zum Frauendorfer Treffen für denin die Wiehltalhalle, Hauptstraße 81, in 51674 Wiehl ein. Einlass ist um 8.30 Uhr. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Nach dem Mittagessen um 13.00 Uhr bieten wir von 14.00 bis 15.00 Uhr ein kulturelles Programm. Um 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 19.00 Uhr Abendessen. Ab 19.30 Uhr spielen Sela und Steff von Clubb 2 zum Tanz auf. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 18 Jahren 55 Euro, Jugendliche ab 12 bis 18 Jahre zahlen 35 Euro und Kinder von sechs bis zwölf Jahre 15 Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 31. Dezember 2016 erforderlich. Der Gesamtpreis muss bis zu diesem Datum auf das Konto: Hann Adelheid/Treffen Frauendorf, Sparkasse Wiehl, IBAN: DE40 3845 2490 0100 1862 12, BLZ: 3845 2490, BIC: WELADED1WIE überwiesen werden. Bitte geben Sie Verwendungszweck: Treffen 2017, Vornamen und Familiennamen, Wohnort, Anzahl der Teilnehmer (Erwachsene / Jugendliche / Kinder) an. Im Eintrittspreis sind das Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen, Musik, Miete und Organisationskosten enthalten, aber nicht die Getränke. Aus Organisationgründen kann man an dem Treffen nur teilnehmen, wenn man sich anmeldet. Die Anmeldung ist verbindlich.Wir wünschen allen eine gute Anfahrt und freuen uns auf ein Wiedersehen.Kontakt: Arthur Stamp, Mobiltelefon: (01 51) 42 13 47 01, E-Mail: atekwan[ät]aol.com; Adelheid Hann, Mobiltelefon: (01 52) 29 26 26 86, E-Mail: adelheidhann[ät]gmx.de. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im Hotel Platte, Telefon: (0 22 62) 90 75, Hotel Zur Post, Telefon: (0 22 62) 79 00, Hotel Ponyhof, Telefon: (0 22 62) 9 31 52, Hotel Tropfsteinhöhle, Telefon: (0 22 62) 79 20, und Jugendherberge Wiehl, Telefon: (0 22 62) 9 34 10.

