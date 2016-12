Ausstellung in München: „Kann Spuren von Heimat enthalten“

bis 31.03.2017 (seit 06.10.2016)

Bayern

Das Haus des Deutschen Ostens in München zeigt die Ausstellung „Kann Spuren von Heimat enthalten“ über Essen und Trinken, Identität und Integration der Deutschen des östlichen Europas. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag, dem 6. Oktober, um 18.00 Uhr und kann bis zum 31. März 2017 werktags von Montag bis Freitag jeweils von 10.00 bis 20.00 Uhr besichtigt werden. Hungerjahre und Überfluss, Familienrezepte, selbst gebaute Möbel und mitgebrachte Küchengeräte, Wiedergründung von Firmen und die Herstellung altbekannter Produkte, Identitätserhalt und Eingewöhnung, all das bestimmte Arbeit und Leben der Deutschen aus dem östlichen Europa, ob sie nach 1945 als Flüchtlinge und Vertriebene oder im Lauf der folgenden Jahrzehnte als Aussiedler und Spätaussiedler nach Deutschland kamen, und ist Thema der Ausstellung. Darüber hinaus zeigt sie auch die landwirtschaftliche Vielfalt der Herkunftsregionen und stellt typische Gerichte vor. Für die Teilnahme an der Ausstellungseröffnung ist eine Anmeldung unter poststelle[ät]hdo.bayern.de erforderlich.

Ort: München

Veranstalter: Haus des Deutschen Ostens (HDO), München

Schlagwörter: Ausstellung, Essen und Trinken