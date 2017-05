Kreisgruppe Heilbronn: Reisen

15.05.2017 - 27.05.2017

Baden-Württemberg

Reiseplanung 2017Liebe Reisefreunde, alle, die mit uns reisen wollen, sind herzlich willkommen. Hier erscheint nur eine Kurzform der Reisebeschreibung. Wenn sich 30 bis 35 und mehr Teilnehmer für eine Reise entscheiden, erhalten diese die ausführliche Reisebeschreibung mit allen nötigen Details. Die Reisen starten in Heilbronn, bieten jedoch entlang der Reiseroute auch anderen Teilnehmern die Möglichkeit, auf Autobahnraststätten zuzusteigen. Nichtmitglieder unseres Verbandes zahlen zu den ausgewiesenen Preisen einen Aufpreis von 15 Euro pro Person. Wir sichern Ihnen schon jetzt angenehme, interessante und unterhaltsame Reisen zu.VomKamelien- und Magnolienblüte in Locarno am Lago Maggiore. Hotel direkt in Stresa an der Strandpromenade am Lago Maggiore, Schifffahrt und Führung zu den Borromäischen Inseln, Ausflug nach Locarno und Verzascatal. Vier Tage im Doppelzimmer 326 Euro; im Einzelzimmer plus 60 Euro.VomBusreise Nordspanien – Auf den Spuren des Heiligen Jakobs. Anreise über Tours (Frankreich) nach San Sebastian, Ausflug nach Pamplona im Baskenland, Santo Domingo, Burgos, La Coruna, Ausflug nach Santiago de Compostela, Santiliana del Mar, Santander, Bilbao Stadtführung, Heimfahrt über Vichy (Frankreich). Zehn Tage ca. 1 350 Euro im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag ca. 285 Euro.VomNorwegen, Lofoten-Inseln, Nordkap und Finnland mit dem Bus, kleine Kreuzfahrt auf der Ostsee von Kiel nach Oslo mit Übernachtung und Halbpension am Schiff, Fähren bei den Lofoten, Zug ARCTIC-Express mit Schlafwagen und wieder Schifffahrt von Helsinki nach Travemünde. Höhepunkte auf der Fahrt sind die Mitternachtssonne, mit den nicht enden wollenden Tagen, die Lofoten-Inseln, das Nordkap, die Tundra, der nördliche Polarkreis. Wir werden Einblick bekommen in das Leben der Norweger in Oslo, Stadtführung, Röros, Trondheim, Mo i Rana, Skutvik, Fauske, Svolvaer, Harstad, Tromsö, Einblick in das Leben der Samen in Alta, Karasjok, am Inari-See, Saariselkä, und in das Leben der Finnen in Sodankylä, Rovaniemi. Der ARCTIC-Express-Zug fährt uns im Schlafwagen durch die Nacht nach Helsinki, das wir bei einer Stadtführung kennenlernen werden. Ab Helsinki unternehmen wir eine eineinhalb Tage lange kleine Kreuzfahrt auf der Ostsee bis Travemünde. Mit dem Bus geht es dann wieder zurück nach Heilbronn. Diese Reise dauert 14 Tage und kostet 1 998 Euro im Doppelzimmer bei 35 Personen (sind es weniger ­Personen, wird die Reise teurer) ohne Reisebegleitung ab Deutschland. Einzelzimmerzuschlag: 600 Euro. Mit Reisebegleitung ab Deutschland kommen 160 Euro pro Person dazu. Die interessierten Teilnehmer werden abstimmen, ob eine Reiseleitung für die gesamte Reise bestellt werden soll oder nicht.Alternativ vomOstfriesland Spezial – Deiche, Dünen, Watt – Werft und Wind. Fünf Tage für 469 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Besuch der Meyer Werft in Papenburg. Weitere Programmpunkte: „Friesisches Teeseminar“ und Ostfriesenabend (im Hotel), Schloss Gödens, Wilhelmshaven-Nordseeküste, Wiesmoor, Aurich, Wittmund, Groot Hus, die Siuts-Mühle und die 1741 errichtete Pelde-Mühle, Deutschlands ältester Galerieholländer.Anmeldungen ab sofort bei Johannes Kravatzky, Telefon: (0 71 32) 1 60 61 33, E-Mail: jkravatzky[ät]gmail.com.

Reisereferent Johannes Kravatzky