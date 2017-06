Kreisgruppe Heilbronn: Norwegen, Lofoten-Inseln, Nordkap und Finnland

13.06.2017 - 26.06.2017

Baden-Württemberg

VomNorwegen, Lofoten-Inseln, Nordkap und Finnland mit dem Bus, mit einer kurzen Kreuzfahrt auf der Ostsee von Kiel nach Oslo mit Übernachtung und Halbpension am Schiff, Fährenfahrten bei den Lofoten, Zugfahrt mit dem Arctic-Express im Schlafwagen und wieder Schifffahrt von Helsinki nach Travemünde. Sie erleben den Luxus auf den Fährschiffen, die Mitternachtssonne mit dem nicht enden wollenden Tag, die Welt der Lofoten-Inseln, das Nordkap, die Tundra und Sie überschreiten den nördlichen Polarkreis. Wir werden Einblick bekommen in das Leben der Norweger in Oslo (Stadtführung), Röros, Trondheim, Mo i Rana, Skutvik, Fauske, Svolvaer, Harstad, Tromsö, Einblick in das Leben der Samen in Alta, Karasjok, dem Inari-See, Saariselkä, und in das Leben der Finnen in Sodankylä, Rovaniemi. Der Arctic-Express-Zug fährt uns im Schlafwagen durch die Nacht nach Helsinki (Stadtführung). Von Helsinki erwartet uns eine eineinhalbtägige Kreuzfahrt auf der Ostsee nach Travemünde. Der Bus führt uns dann wieder nach Heilbronn. Diese Reise ist auf 14 Tage geplant, kostet 1998 Euro im Doppelzimmer bei 35 Personen (mit weniger Personen wird die Reise teurer), ohne Reisebegleitung ab Deutschland. Einzelzimmerzuschlag: 600 Euro. Reisebegleitung ab Deutschland würde 160 Euro pro Person kosten. Die interessierten Teilnehmer werden abstimmen, ob eine Reiseleitung für die gesamte Reise bestellt werden soll oder nicht. Zurzeit hat diese Reise 14 Einschreibungen.Alle, die mitreisen wollen, sind herzlich willkommen. Die Reisen starten in Heilbronn, Zustieg auch entlang der Reiseroute auf Autobahn-Raststätten. Nichtmitglieder unseres Verbandes zahlen zu den ausgewiesenen Preisen einen Aufpreis von 15 Euro. Bitte melden Sie sich an, damit wir wissen, ob wir diese Reisevorschläge noch weiter verfolgen sollen. Wir sichern Ihnen schon jetzt eine angenehme und interessante Reise zu. Anmeldungen und Reisedetails bei Johannes Kravatzky, Telefon: (0 71 32) 1 60 61 33, E-Mail: jkravatzky[ät]gmail.com.

Reisereferent Johannes Kravatzky