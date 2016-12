Kreisgruppe Mittelhessen: Erster Silvesterball in Mittelhessen

31.12.2016 18:00 Uhr

Hessen

Die Kreisgruppe Mittelhessen lädt Landsleute, deren Freunde und Bekannte zum ersten Silvesterball in Mittelhessen ein. Freut euch auf einen guten Rutsch ins Neue Jahr mit Musik, Tanz und gutem Essen. Gefeiert wird in den Hüttenberger Bürgerstuben, Hauptstraße 109, in 35625 Hüttenberg, mit Live-Musik und leckerem Abendbüfett. Einlass ist ab 18.00 Uhr, ab 19.00 Uhr spielt das beliebte Duo Edelstein zum Tanze auf. Im Preis enthalten sind außerdem ein Mitternachtssekt und die Mitternachtssuppe. Karten gibt es nur im Vorverkauf bei Martin Ramser, Telefon: (06 41) 2 34 94 oder (01 57) 73 51 73 25. Sie kosten 36 Euro für Erwachsene, 20 Euro für Schüler und Studenten, Kinder bis 8 Jahre haben freien Eintritt.

Ort: Hüttenberg

Veranstalter: Kreisgruppe Mittelhessen

Schlagwörter: Silvesterball