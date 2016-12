Weihnachtsball des Kreisverbandes Nürnberg

25.12.2016 20:00 Uhr

Bayern

Der Kreisverband Nürnberg lädt Sie herzlich ein zum Weihnachtsball 2016. Der Ball findet am 25. Dezember in der Eventhalle Gartenstadt, Buchenschlag 1, in Nürnberg statt. Für stimmungsvolle Unterhaltung sorgen die Power Sachsen. Beginn ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr. Ausrichter ist die Siebenbürgische Volkstanzgruppe Herzogenaurach. Mitglieder des Verbandes erhalten beim Vorzeigen ihres Mitgliedsausweises eine Ermäßigung. Karten sind erhältlich bei Harald Martini, Telefon: (0 91 32) 3913, und Karl Schuster, Telefon: (0 91 35) 28 33.



Ort: Nürnberg

Veranstalter: Siebenbürgische Volkstanzgruppe Herzogenaurach

Schlagwörter: Weihnachtsball