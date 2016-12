Theateraufführung: Ingrid Gündisch inszeniert „Peterchens Mondfahrt“

26.12.2016

Bayern

Am 20. November feierte „Peterchens Mondfahrt“, die neueste Inszenierung von Ingrid Gündisch, Premiere am Landestheater Schwaben in Memmingen. „Das Große Haus hier fasst 400 Leute“, schwärmt die siebenbürgische Theaterregisseurin, „und das Stück wird in Memmingen, aber auch an vielen Gastspielorten über 30 Mal gespielt werden. Ich freue mich, im ersten Jahr der Intendanz von Kathrin Maedler hier zu inszenieren.“

Der Maikäfer Herr Sumsemann vermisst sein sechstes Bein. Mit Hilfe der Geschwister Peter und Anneliese macht er sich auf eine fantastische Abenteuer-Reise, um das Beinchen vom Mond zurückzuholen. Mit Erfolg! Das zauberhafte Märchenspiel von Gerdt von Bassewitz ist in der Fassung des jungen Autors Philipp Löhle zu sehen. Das schon klassische Weihnachtsmärchen für die ganze Familie ist ein riesiges Theatervergnügen mit charmanten und urkomischen Figuren. Es erzählt von Freundschaft, Solidarität und Hilfsbereitschaft, ebenso wie von Mut und Abenteuerlust. Die nächsten Vorstellungen am Landestheater Schwaben in Memmingen (Theaterplatz 2) finden am Sonntag, den 11. Dezember, 15.00 Uhr, und Montag, den 26. Dezember, 15.00 Uhr, statt. Neben zahlreichen Schulvorstellungen sind folgende Gastspiele geplant: 29. November, 9.00 Uhr, Mindelheim; 30. November, 9.00 Uhr, Mindelheim; 4. Dezember, 15.00 Uhr, Ravensburg; 14. Dezember, 9.00 Uhr, Leutkirch i.A.; 14. Dezember, 11.00 Uhr, Leutkirch i.A.; 16. Dezember, 8.15 Uhr, Babenhausen; 16. Dezember, 10.30 Uhr, Babenhausen; 17. Dezember, 15.00 Uhr, Pfronten; So 18. Dezember, 16.00 Uhr, Bad Wörishofen; 10. März 2017, 10.00 Uhr, Füssen; 22. März 2017, 10.00 Uhr, Sonthofen; 9. Juli 2017, 17.00 Uhr, Unterhaching. Weitere Informationen bietet die Webseite des Landestheaters Schwaben: http://www.

landestheater-schwaben.de/spielplan/details/

peterchens-mondfahrt/37.html.

Schlagwörter: Theateraufführung, Ingrid Gündisch