Radio Siebenbürgen: Schäßburger Christmette

An, dem 24. Dezember, um 19.00 Uhr sendet Radio Siebenbürgen im Internet unter www.radio-siebenbuergen.de einen Weihnachtsgottesdienst. Die Predigt hält Pfarrer Andreas Hartig aus Zeiden.Radio Siebenbürgen hofft, damit einen besinnlichen Beitrag zur Gestaltung Ihres diesjährigen Weihnachtsfestes leisten zu können. Nach der Weihnachtspredigt werden Sie ab 19.15 Uhr eingeladen, sich auf eine 45-minütige Zeitreise zu begeben:Am Heiligen Abend 1988 führte die Schönauer Jugend unter der Leitung von Pfarrer Lienerth das Krippenspiel auf. Es ist ein Ohrenschmaus mit vielen musikalischen Beiträgen des Kinder- und Kirchenchors. Wir danken der HOG Schönau für die Bereitstellung der Aufnahme.Am ersten und zweiten Weihnachtstag (25. und 26. Dezember) senden wir jeweils von 10.00 bis 10.40 Uhr auf unserem neuen „Sakseschen Kanal“ mit freundlicher Genehmigung von Julius Henning die in siebenbürgischen Kreisen mittlerweile recht bekannte Aufzeichnung der Schäßburger Christmette von 1979.Allen Hörern von Radio Siebenbürgen sowie Leserinnen und Lesern dieser Zeitung wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes Neujahr 2017!Das Team von Radio Siebenbürgen bedankt sich für die Unterstützung und die Treue aller, die den Radiosender im Laufe dieses Jahres begleitet haben, und freut sich auch im neuen Jahr auf regen Zuspruch.Seit kurzem betreibt Radio Siebenbürgen zusätzlich den, zu empfangen unter www.radio-siebenbuergen.de/sakseschkanal/ . Hier laufen alle Sprachaufnahmen aus dem Mundartarchiv der Internetplattform Siebenbuerger.de des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie weitere Mundartaufnahmen (Gedichte, Erzählungen und Witze) neueren Datums, die zum großen Teil von den Autoren selber gesprochen werden. Im neuen Jahr wollen wir den Bestand dieser Aufnahmen mit Hilfe unserer Hörer erweitern.

