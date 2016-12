Neujahrsempfang in Gundelsheim

14.01.2017

Baden-Württemberg

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kultureinrichtungen der Siebenbürger Sachsen in Gundelsheim am Neckar und die für sie wirkenden Vereine und Verbände laden alle Freunde und Förderer herzlich zum traditionellen Neujahrsempfang am Samstag, dem14.00 Uhr, im Festsaal von Schloss Horneck ein. Zu den Gastgebern gehören neben den einladenden Einrichtungen das Siebenbürgische Museum, der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. und das Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg. Als Besonderheit wird als Benefizveranstaltung für Schloss Horneck eine Autorenlesung des bedeutenden Repräsentanten der rumäniendeutschen Literatur, Horst Samson, geboten. Er veröffentlichte in Rumänien und Deutschland rund zehn Lyrikbände und erhielt für sein Werk zahlreiche Auszeichnungen. Samson ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller, im Internationalen P.E.N. sowie Generalsekretär des Exil-P.E.N.-Sektion deutschsprachige Länder. Seine Texte sind in viele Sprachen übersetzt worden. Nach der Veranstaltung wird eine Führung durch Schloss Horneck und die dortigen Kultureinrichtungen geboten. Für anregende Gespräche bei Sekt, Saft und Knabbergebäck bleibt ausreichend Zeit.

Dr. Harald Roth, Vorsitzender des

Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats

Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender

des Siebenbürgischen Kulturzentrums

„Schloss Horneck“