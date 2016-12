10. Weihnachtsmarkt in Hermannstadt

bis 03.01.2017 (seit 18.11.2016)

Rumänien/Siebenbürgen

In diesem Jahr wird zum zehnten Mal in Hermannstadt auf dem Großen Ring ein Weihnachtsmarkt angeboten. Der älteste und größte Weihnachtsmarkt Rumäniens wurde am 18. November eröffnet. An der Feier beteiligten sich die Vizebürgermeisterin der Stadt, Corina Bokor (Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien), sowie Dr. h.c. Barbara Schöfnagel, ehemalige Sozialattachée der Österreichischen Botschaft und Initiatorin zahlreicher Sozialprojekte in Rumänien. Sie erinnerten in ihren Ansprachen an die ersten Auflagen des Weihnachtsmarktes, allen voran die Auflage 2007, als Hermannstadt zusammen mit Luxemburg Kulturhauptstadt Europas war.Der Hermannstädter Weihnachtsmarkt lädt mit 80 Verkaufsbuden und zahlreichen Angebotenzu einem Besuch ein. Im Internet stehen Informationen und fotografische Impressionen unter www.targuldecraciun. ro zur Verfügung.

