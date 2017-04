Termine des vierten Siebenbürgischen Genealogentag beachten

06.05.2017

Baden-Württemberg

Der vierte Siebenbürgische Genealogentag wird am Sonnabend, dem 6. Mai 2017, um 9.00 Uhr im Festsaal von Schloss Horneck in Gundelsheim eröffnet. Dabei wird der scheidende Leiter der Sektion Genealogie des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL), Pfarrer i.R. Dr. Christian Weiss, die Urausgabe der Siebenbürger Genealogie (Gen_Plus), ihre langjährige Entstehung, deren Mitarbeiter und die Recherchemöglichkeiten und -ergebnisse präsentieren.

Es wird in Erinnerung gerufen, dass der Termin für die Anmeldung zum 4. Siebenbürgischen Genealogentag für alle die Teilnehmer, die eine persönliche DVD erwarten dürfen, der 31. Dezember 2016 ist (vgl. Siebenbürgische Zeitung, Folge 14 vom 15. September 2016, S. 12). Bisher haben sich außer den Ehrengästen erst drei TeilnehmerInnen gemeldet. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Sollten Plätze nach dem 31. Dezember l. J. frei bleiben oder werden, weil gemeldete Teilnehmer verhindert sind, können spätere Anmeldungen berücksichtigt werden. Die später Gemeldeten erhalten selbstverständlich auch eine DVD, aber ohne persönlichen Bezug. Zeitgerecht gemeldete Teilnehmer, die kurzfristig an der Teilnahme verhindert sind, können ihre DVD nachträglich erhalten.

Diese zeitige Anmeldung ist notwendig, um gezielt persönliche DVD’s erstellen, auch um gegebenenfalls den Gemeldeten zusätzliche notwendige Fragen stellen zu können.

Ort: Gundelsheim, Schloss Horneck

Veranstalter: Sektion Genealogie des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL)

Schlagwörter: Genealogentag