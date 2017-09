Dagmar Dusil erhält Dorfschreiberpreis von Katzendorf 2017

30.09.2017 - 02.10.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Im Herbst des Jahres 2017 findet zum fünften Mal die Verleihung des Dorfschreiberpreises von Katzendorf statt. Preisträgerin ist die siebenbürgische Schriftstellerin Dagmar Dusil aus Bamberg. Sie kann ein Jahr lang kostenlos in der Dichterklause am Pfarrhof von Katzendorf leben, Erfahrungen sammeln und darüber schreiben. Am 30. September 2017 um 15.00 Uhr werden die dreitägigen Festlichkeiten eröffnet. Am 1. Oktober um 11.00 Uhr wird der Preis, eine Katzenskulptur mit Feder, der Preisträgerin überreicht. Die Laudatio hält Dr. Michaela Nowotnick von der Humboldt-Universität zu Berlin. Tanja Dückers, die Dorfschreiberin 2016, wird sich mit einer Lesung verabschieden. Elmar Schenkel und Jürgen Israel stellen Bücher über ihre Zeit in Katzendorf vor. Bühnenaufführungen aus Hermannstadt und Wien werden in der Theaterscheune zu sehen sein. Hier wird auch das Jiddische Staatstheater aus Bukarest mit seinem Star Maia Morgenstern erwartet. Eine Ausstellung zeitgenössischer rumänischer Malerei halten die Kirchenburgmauern bereit. Rumänische und ungarische Dichterlesungen können zweisprachig verfolgt werden. Ausflüge zu einer Karpatensenne und Picknickgespräche unter uralten Eichen halten die Herbsttage bereit. Musik bieten Preisträger des Hermannstädter Carl-Filtsch-Wettbewerbs. Das schon zur Tradition gewordene Kulturtreffen von Katzendorf vereint auch dieses Mal Schriftsteller und Künstler aus Deutschland und Rumänien, Gäste kommen zu Wort, und das gemeinsame Essen ermöglicht Einblicke in Sitten und Bräuche. Der Literaturpreis Dorfschreiber von Katzendorf wird vom Freundeskreis FELICIA, dem Rumänischen Schriftstellerverband Kronstadt/Brașov, vom EXIL PEN und vom Bürgermeisteramt Katzendorf verliehen. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest unterstützt dieses Kulturtreffen.

