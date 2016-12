Kreisgruppe Fürstenfeldbruck: Silvesterball 2016/2017

31.12.2016

Bayern

Die Kreisgruppe lädt zu ihrer traditionellen Silvestergala im Bürgersaal in 82216 Gernlinden, Brucker Straße 2b (nähe S-Bahn) ein. Der Pächter des Bürgerhauses bietet Empfangssekt und aufeinander abgestimmte mehrgängige Silvestermenüs an. Für gute Stimmung sorgt wieder die bekannte „Franz-Schneider-Band“. Bitte reservieren Sie rechtzeitig zum Preis von 53 Euro pro Person. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf/Reservierungen und Menüinformationen bei Grete Migendt, Telefon: (0 81 41) 3 15 13 90. Überweisungen bitte an: Verband Siebenbürger Sachsen FFB, IBAN: DE28 7005 3070 0031 4957 24, Sparkasse Fürstenfeldbruck. Als Verwendungszweck bitte Vorname und Name, Tischnummer und Menüart angeben. Reservierungen können Sie aber auch beim Kathreinenball gegen Barzahlung erledigen.

Carmen Schuster