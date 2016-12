Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Neujahrsball 2017

14.01.2017 18:00 Uhr

Baden-Württemberg

Die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. lädt zum vierten Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg amin die Osterfeldhalle nach Esslingen-Berkheim ein. Der Landesgruppenvorsitzende, Michael Konnerth, hat die Schirmherrschaft für den Ball dankenswerterweise übernommen. Unser „Original Karpaten-Express“ wird unter der Leitung von Reinhard Konyen für gute Stimmung sorgen und mit seinem vielseitigen Repertoire Ihnen Gelegenheit bieten, Ihr ganzes tänzerisches Potential abzurufen. Es erwarten Sie ein schöner Tanzsaal, eine große Tanzfläche, ein unterhaltsamer Abend mit interessanten Programmpunkten. Unsere Gäste sind der Chor Stimmgabel des Liederkranzes Eintracht Denkendorf unter der Leitung von Erika Wagner sowie das Latino-Tanzlehrerpaar Petroula Kaleadou und Joany Gomez, die einige Tänze der Salsa-Familie vorführen werden. Festliche Garderobe ist erwünscht.Der Ballabend beginnt um 19.00 Uhr. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Karten sind erhältlich zu 18 Euro im Vorverkauf bis zum 31. Dezember und zu 20 Euro an der Abendkasse. Bei Überweisung des Betrags auf das Vereinskonto der „Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.“, IBAN DE28 6045 0050 0000 0669 58, bei der KSK Ludwigsburg, Verwendungszweck Neujahrsball, werden die Karten auf den Namen des Einzahlers bei der Abendkasse hinterlegt. Bitte die Bestellung für Gruppen, die zusammensitzen möchten, von einer einzigen Person vornehmen. An der Abendkasse ist kein Platztausch möglich. Weitere Infos im Internet: www.karpaten-express.de.

W. W.