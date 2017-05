Kreisgruppe Leonberg: Siebenbürgischer Gottesdienst

21.05.2017 10:30 Uhr

Baden-Württemberg

Zu einem siebenbürgischen Gottesdienst am Sonntag, dem 21. Mai, um 10.30 Uhr in der evangelischen Brenzkirche in 71263 Weil der Stadt, Paul-Reusch-Straße 3, laden wir Sie herzlich ein. Die festliche Liturgie und die Predigt hält Pfarrer i.R. Wilhelm Lienerth. Es ist erwünscht, dass unsere Landsleute zum Gottesdienst so zahlreich wie möglich in ihrer Tracht erscheinen. Nach dem Gottesdienst wird zur persönlichen Begegnung ins Gemeindehaus eingeladen, das sich hinter der Kirche, Haupteingang von der Poststraße, befindet. Die Kreisgruppe bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss, Kaffee und Kuchen eine gemütliche Zeit miteinander zu verbringen. Wer uns mit einer Kuchenspende unterstützen will, kann sie am Sonntag bis 10.30 Uhr im Gemeindehaus abgeben. Auf ein zahlreiches Erscheinen unserer Landsleute freuen wir uns sehr. Wer den Gottesdienst besuchen will und keine Fahrgelegenheit hat, bitte an den Vorstand wenden. Nach Möglichkeit helfen wir gern. Weil der Stadt ist auch mit der S-Bahn S6 erreichbar.

Veranstalter: Kreisgruppe Leonberg

