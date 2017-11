Kreisgruppe Leonberg: Martinsball

11.11.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Landsleute, unser diesjähriger Martinsball findet am Samstag, dem 11. November, wie üblich in der Steinturnhalle, Steinstraße 5, in Leonberg statt. Eine Überraschung werden wir selbstverständlich für alle Martinas und Martins vorbereiten. Für alle, die gern das Tanzbein schwingen, spielt unsere „Hausband“ Duo Strings. Saalöffnung: 19.00 Uhr, Ballbeginn: 20.00 Uhr. Alle unsere Landsleute, Freunde und ihre Bekannten sind herzlich eingeladen. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Auf euer Kommen freuen wir uns sehr. Parkmöglichkeiten bei der Steinturnhalle (begrenzt) oder auf dem Parkplatz „Sportzentrum/HdB“ in der Steinstraße.



Ort: Steinturnhalle, Steinstraße 5, Leonberg

Veranstalter: Kreisgruppe Leonberg

Schlagwörter: Ball, Martinsball