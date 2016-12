Kreisgruppe Darmstadt: Silvesterball

31.12.2016 19:00 Uhr

Hessen

Zum Silvesterball 2016 mit der Band „Happy Music“ lädt die Kreisgruppe in die Sporthalle des Restaurants Am Jahnplatz, Friedrich-Ludwig-Jahnplatz 1, in 63225 Langen ein. Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr. Es ist leider keine Platzreservierung möglich. Preise: Kinder bis 7 Jahre 13 Euro, Kinder 8 bis 14 Jahre 25 Euro, Jugendliche und Erwachsene 49 Euro. Im Preis enthalten ist das Essen in Form eines Büfetts. Es können gerne Plätzchen und Gebäck mitgebracht werden, aber bitte auf keinen Fall Getränke. Diese können vor Ort erworben werden.Überweisen Sie den Eintrittspreis bitte an den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., IBAN: DE92 5001 0060 0361 4956 03, Postbank Frankfurt. Anmeldung unter folgendem Link: http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/Siebenbuerger/Silvester_DA_2016. Die Kreisgruppe Darmstadt freut sich über Ihr Kommen.

Sieglinde Schrädt, Kreisgruppenvorsitzende