Muttertagsgottesdienst in Augsburg

14.05.2017 10:00 Uhr

Bayern

Der traditionelle Muttertagsgottesdienst der Kreisgruppe findet am Sonntag, demum 10.00 Uhr in der St.-Andreas-Kirche, Eichendorffstraße 41, in 86161 Augsburg statt. Die Liturgie wird vom neuen Gemeindepfarrer Markus Maiwald und die Predigt von Pfarrer Konrad Schullerus aus Nürnberg gehalten. Wie gewohnt gestaltet der Siebenbürger Chor Augsburg den Gottesdienst musikalisch mit. Die Kindertanzgruppe möchte die Besucher mit Gedichten und Liedern erfreuen. Nach dem Gottesdienst erhält jede Frau eine Rose. Gottesdienstbesucher in Festtracht sind herzlich willkommen. Anschließend lädt Marianne Roth zur Ausstellung „Tischdecken und Deckchen – gestickt, gehäkelt und Makramee“ herzlich ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rosemarie Schwarz