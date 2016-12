Kreisgruppe Heidenheim: Silvesterball

31.12.2016 18:30 Uhr

Baden-Württemberg

Silvesterball: Die Kreisgruppe Heideheim feiert ammit ihrem Silvesterball in der Albuchhalle in Steinheim beschwingt ins neue Jahr. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, ab 20.00 Uhr sorgt das Duo „Dux“ für gute Stimmung. Im Eintrittspreis enthalten sind Sektempfang und das Galabüfett.Es gibt keine Abendkasse. Die Karten können im Vorverkauf in der Steuerkanzlei von Gwendoline Roth in der Heidenheimer Straße 127 in Heidenheim-Schnaitheim erworben werden. Es erfolgt der Kartenverkauf mit Tischreservierung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sichert euch also rechtzeitig die Karten. Der Vorverkauf findet am Montag, den 5. Dezember, und Mittwoch, den 7. Dezember, jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr statt. Danach können Karten auch noch telefonisch angefragt werden.

Martin Schuster