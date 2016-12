Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd: Einladung zum Silvesterball

31.12.2016 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Lassen Sie das Jahr mit guten Bekannten gemeinsam ausklingen. Dazu laden wir Sie zu unserem Silvesterball amum 19.00 Uhr in den großen Saal des Gasthauses Hirsch, Fuchsgässle 2, in Schwäbisch Gmünd-Herlikofen ein. Für gute Unterhaltung sorgen die bekannten „Evergreens“ unter der Leitung von Robert Neiszer. Für Ihr leibliches Wohl sorgt das Gasthaus. Freunde und Bekannte sind auch willkommen. Bitte geben Sie die Einladung weiter.Alle, die am 31. Dezember in Herlikofen nicht dabei sein können, begleiten unsere guten Wünsche für das neue Jahr 2017.

Der Vorstand